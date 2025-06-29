快訊

實境秀女星斬首男友燒屍！被捕前1詭異行徑嚇壞路人

MLB／紐郵狠批洋基輸得太難看 完全比賽才有機會贏運動家

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

新北體育局推巡迴運動指導 企業包班課程免費申請

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北體育局推動巡迴運動指導暨體適能人才培育計畫，以延續巡迴與教練培訓雙軌模式，規畫超過20項多元運動課程，為新北企業公司打造專屬客製運動課程。圖／新北體育局提供
新北體育局推動巡迴運動指導暨體適能人才培育計畫，以延續巡迴與教練培訓雙軌模式，規畫超過20項多元運動課程，為新北企業公司打造專屬客製運動課程。圖／新北體育局提供

新北體育局推動巡迴運動指導暨體適能人才培育計畫，今年擴大辦理，延續巡迴與教練培訓雙軌模式，規畫超過20項多元運動課程，為新北企業公司打造專屬客製運動課程，透過在工作場所提供運動活動，增進員工的身心健康。

體育局說，新北巡迴運動指導課程涵蓋肌力訓練、心肺耐力、有氧派對、親子體適能、認知訓練、體態雕塑等，滿足不同年齡與身體狀況的企業員工需求，今年5月起已全面展開，且課程免費客製。今年配合2025世壯運帕拉運動及2026全國身障運動會，首度導入競技體驗與適應體育課程。

同時配合體育署資格檢定標準，辦3場「國民體適能指導員初級強化課程與檢定考試」，攜手輔仁大學、聖約翰科技大學、景文科技大學等校資源，培育在地運動教學人才；此外，體育局也邀請跆拳道國手李映萱、李晟綱，地板滾球國手陳銘哲、劉佳昇，游泳選手卓承齊，以及柔道國手李宛庭等金牌選手，到新北市在地企業公司親臨授課與互動。

體育局補充，截至目前已有近30家500人以上員工的知名企業參與，包括技嘉科技、台電公司、遠東百貨、Panasonic松下電器、UNIQLO、佳能企業、聯華食品、華新麗華、威聯通科技、新北捷運公司等，透過巡迴式運動課程與在地教練培訓機制，讓運動走入市民生活，也強化基層教學能量，打造永續的健康城市。

體育局說，巡迴運動課程服務持續開放申請，凡企業、社區、學校與團體，需20人以上並具備適當運動空間，即可申請參與。

體育 運動

延伸閱讀

新北戰警隊今聲援花蓮 與藍議員市場掃街反惡罷

明志國小旁海砂屋藏公安隱憂 新北民代曝：隱藏黑數是列管數倍

新北鶯歌大重機自撞護欄 持普通機車駕照騎士斷掌命危

新北陳能恭、陳全福父子檔 勇奪雙料綠竹筍王

相關新聞

15天有13天同一人...街頭藝人抽場地系統遭控不公 北市文化局曝原因

台北市街頭藝人抽籤制度遭質疑不公，有街頭藝人控訴7月信義徒步區表演名單中15天正取竟有13天正取為同一人，質疑系統存在漏...

影／野柳石光夜訪炫麗登場 女王頭光影夢幻色彩變裝秀

「2025野柳石光夜訪女王」昨晚登場，炫麗點燈至7月13日，每晚間6點30分至9點於野柳地質公園有女王變裝秀，五光十色加...

世界警消運動會美國開賽首日 警政署柔道選手勇奪3金1銀2銅

第21屆世界警察消防運動會，本月27日至下月6日在美國阿拉巴馬州伯明罕舉行，警政署的柔道組選手吳玫玲、林世明、蕭素秋、許...

淡水漁人舞台音樂季昨開唱 今麋先生接棒登場

新北市河海音樂季昨在淡水漁人碼頭揭開序幕，今日活動接續登場，舞台陣容依舊堅強，包括「光學虎鯨」、「哈樂黛Haradise...

蔣萬安秀球技…爆曾被大寶連蓋火鍋嗆「我是穿拖鞋比」

「港湖盃3對3籃球賽」今登場，北市長蔣萬安今第一屆開球，還下場秀球技命中率超高，不過蔣自爆，過年跟大兒子得立鬥牛已贏不過...

新北體育局推巡迴運動指導 企業包班課程免費申請

新北體育局推動巡迴運動指導暨體適能人才培育計畫，今年擴大辦理，延續巡迴與教練培訓雙軌模式，規畫超過20項多元運動課程，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。