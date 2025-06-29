新北體育局推巡迴運動指導 企業包班課程免費申請

新北體育局推動巡迴運動指導暨體適能人才培育計畫，今年擴大辦理，延續巡迴與教練培訓雙軌模式，規畫超過20項多元運動課程，為新北企業公司打造專屬客製運動課程，透過在工作場所提供運動活動，增進員工的身心健康。

體育局說，新北巡迴運動指導課程涵蓋肌力訓練、心肺耐力、有氧派對、親子體適能、認知訓練、體態雕塑等，滿足不同年齡與身體狀況的企業員工需求，今年5月起已全面展開，且課程免費客製。今年配合2025世壯運帕拉運動及2026全國身障運動會，首度導入競技體驗與適應體育課程。

同時配合體育署資格檢定標準，辦3場「國民體適能指導員初級強化課程與檢定考試」，攜手輔仁大學、聖約翰科技大學、景文科技大學等校資源，培育在地運動教學人才；此外，體育局也邀請跆拳道國手李映萱、李晟綱，地板滾球國手陳銘哲、劉佳昇，游泳選手卓承齊，以及柔道國手李宛庭等金牌選手，到新北市在地企業公司親臨授課與互動。

體育局補充，截至目前已有近30家500人以上員工的知名企業參與，包括技嘉科技、台電公司、遠東百貨、Panasonic松下電器、UNIQLO、佳能企業、聯華食品、華新麗華、威聯通科技、新北捷運公司等，透過巡迴式運動課程與在地教練培訓機制，讓運動走入市民生活，也強化基層教學能量，打造永續的健康城市。

體育局說，巡迴運動課程服務持續開放申請，凡企業、社區、學校與團體，需20人以上並具備適當運動空間，即可申請參與。