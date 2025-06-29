2025新北市巷弄藝起來 16區巡演昨晚起跑

「2025新北市巷弄藝起來」16區巡演昨晚在中和區登場，明華園戲劇團擔綱揭幕，帶來大戲「四兩王后」，吸引眾多民眾來欣賞。開場由副市長劉和然與明華園當家小生孫翠鳳共同鳴鑼。

劉和然說，自2014年起開辦的「巷弄藝起來」走進新北29個行政區，至今已累計帶來242場演出，超過93萬5千人次參與，是新北推動藝文近用與文化平權的重要里程碑。劉強調，把藝術帶到社區，把演出送到家門口，讓更多市民能就近欣賞優質節目，讓文化真正融入生活。

開幕劇演出由創立96年、台灣歷史最悠久的歌仔戲團「明華園戲劇團」帶來「四兩王后」，孫翠鳳等一級陣容演出，以細膩情感與詼諧劇情描繪君主李存曆與民間女伶劉四兩的愛情故事。

劇中不僅展現皇帝為愛微服賣藝的幽默情節，更透過街頭父女的情感糾葛，道出「戲說人間真情」深刻主題。擁有廣大觀眾群的明華園戲劇團，是台灣最具代表性的傳統戲曲團隊之一，藉由深入社區的演出，不僅拉近藝術與民眾的距離，也能加強鄰里之間的共同參與，促進社區情感交流，讓長輩重溫熟悉的經典橋段，也讓年輕一輩有機會接觸並欣賞這項珍貴的傳統表演藝術。

新北文化局說，「新北市巷弄藝起來」演出深入巷弄，更強調節目類型多元、觀眾年齡共融，從傳統戲曲、布袋戲、兒童劇、打擊樂到經典民歌演唱，內容豐富、題材多元，涵蓋老中青幼不同年齡層的喜好。今年巡演將從6月至9月間走訪中和、石門、石碇、瑞芳、永和、三重、貢寮、金山、樹林、淡水、三芝、林口、新店、新莊、五股及泰山等16區，集結新北市及國家級表演團隊共同打造社區藝文盛宴。