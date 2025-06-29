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明志國小旁海砂屋藏公安隱憂 新北民代曝：隱藏黑數是列管數倍

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北列管150案海砂屋，泰山區「書香世家」社區是其一，隨著房子老化，室內屋況變差，戶外也不時掉落磁磚雨。圖／住戶提供
新北列管150案海砂屋，泰山區「書香世家」社區是其一，隨著房子老化，室內屋況變差，戶外也不時掉落磁磚雨。圖／住戶提供

新北列管150案海砂屋，泰山區「書香世家」社區是其一，更新路迢迢，邱姓住戶反映，社區毗鄰明志國小，不只屋內龜裂，屋外不時有磁磚雨，對往來公眾構成威脅，她感嘆，父母買在學區旁、視為城堡的家，中了劣質海砂的毒，每10年要花20萬修繕。民代憂，新北實際海砂屋數量是列管的數倍，呼籲公部門要正視問題，否則房子愈來愈老，公安疑慮愈大。

「書香世家」社區屋齡38年，分一、二期，第一期40戶、第二期70戶，同意都更比率在7成上下，一期剛開社區更新會選出實施者，二期仍在整合。

邱姓住戶說，未同意戶普遍主張要一坪換一坪，或存有愈慢談定，條件可能更好的想像。她說，眼見從小伴她長大的房子愈來愈不安全，地震後的惶恐讓人夜不成眠，斷垣殘壁的家總是一修再修，屋外磁磚雨也對往來公眾造成風險，改建是唯一解方。邱說，父親已78歲、母親66歲，父母常嘆「有生之年不知道是否有機會看到房子改建」，讓她聽了心酸，「渴望安全遮風避雨的家，竟變得如此卑微，平安成了聽天由命的無奈」。

新北市議員翁震州、王威元直言，新北海砂屋黑數是列管的數倍，翁建議市府向中央爭取額外容積，提高更新誘因，王認為，容積不是唯一解方，居住安全大於居住正義，要有強制性配套與作法。

翁震洲，民眾擔心影響房價、憂心安身立命的家被強拆等，加上海砂屋屬於私權範圍，若沒有經過檢測、列管，很難完整列管，隱藏的黑數確實很多。他認為，設法提高容積獎勵，是最有效的方式，建議市長帶隊向中央爭取。

「黑數恐怕是列管的10倍之多！」王威元說，民國67年至73年間，當時禁採河砂，使用海砂是合法的，直到民國85年左右，問題逐漸浮現，許多房子出現天花板爆裂等情況，海砂屋問題才被重視。

「容積是胡蘿蔔，但不是唯一解方。」王威元說，人的慾望是沒有上限的，這也是談都更過程，不容易凝聚共識的困境。對於已達危險程度的建物，就必須考量公眾安全禁止使用，市府已有中繼宅等配套，公共安全大於居住正義。

新北市都更處副處長李擇仁說，書香世家社區已鑑定為海砂屋，二期在去年11月迅行劃定為更新地區，降低同意都更比到50%即可送件，該社區更新會近期剛選出實施者，後續送件後市府將盡力協助。

新北列管150案海砂屋，泰山區「書香世家」社區是其一，隨著房子老化，室內屋況變差，戶外也不時掉落磁磚雨。圖／住戶提供
新北列管150案海砂屋，泰山區「書香世家」社區是其一，隨著房子老化，室內屋況變差，戶外也不時掉落磁磚雨。圖／住戶提供
新北列管150案海砂屋，泰山區「書香世家」社區是其一，隨著房子老化，室內屋況變差，戶外也不時掉落磁磚雨。圖／住戶提供
新北列管150案海砂屋，泰山區「書香世家」社區是其一，隨著房子老化，室內屋況變差，戶外也不時掉落磁磚雨。圖／住戶提供
新北列管150案海砂屋，泰山區「書香世家」社區是其一，隨著房子老化，室內屋況變差，戶外也不時掉落磁磚雨。圖／住戶提供
新北列管150案海砂屋，泰山區「書香世家」社區是其一，隨著房子老化，室內屋況變差，戶外也不時掉落磁磚雨。圖／住戶提供
新北市都更處副處長李擇仁說，書香世家社區已鑑定為海砂屋，二期在去年11月迅行劃定為更新地區，降低同意都更比到50%即可送件。記者張策／攝影
新北市都更處副處長李擇仁說，書香世家社區已鑑定為海砂屋，二期在去年11月迅行劃定為更新地區，降低同意都更比到50%即可送件。記者張策／攝影

都更 海砂屋

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