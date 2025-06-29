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夏日嗨翻哆啦A夢！12個任意門玩遍台北市還有限量徽章

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
位於捷運西門站6號出口彩虹地景旁的哆啦A夢任意門。圖／北市觀傳局提供
位於捷運西門站6號出口彩虹地景旁的哆啦A夢任意門。圖／北市觀傳局提供

今夏跟著哆啦A夢玩台北！北市府攜手聯合數位文創推「100%哆啦A夢任意門遊台北」，北市12行政區設置任意門主題裝置。即日起至9月14日，與任3個行政區的哆啦A夢任意門主題裝置合照貼文，並上傳FB/IG完成指定任務，就有機會拿到限量哆啦A夢徽章。

12處設置哆啦A夢任意門主題裝置的景點，包含新北投車站、士林官邸、花博公園新生園區、大稻埕碼頭、西門町、大安森林公園、大湖公園、南興公園／南港車站、慈祐宮／饒河街、台北自來水園區、貓纜貓空站、市民廣場／台北101等。

北市觀傳局推薦台北旅遊網「樂遊台北」主題遊程，安排一日或二日小旅行，利用台北便捷的大眾運輸，輕鬆走訪12區特色景點。觀傳局邀大小朋友跟著哆啦A夢穿梭城市角落，展開一場充滿童趣的打卡之旅。

觀傳局長余祥表示，希望透過動漫魅力，鼓勵遊客深入探索台北12行政區，跟著哆啦A夢體驗台北豐富的人文底蘊及文化內涵。

觀傳局表示，即日起到9月14日，民眾只要集滿台北市3個不同任意門裝置物合照貼文，上傳FB/IG並設公開，在內文標記@doraemon100_tour_taipei @taipeitravel #doraemon100Taipei，到哆啦A夢華山展覽票亭出示貼文（限本人使用），即可兌換限定哆啦A夢徽章一枚，每日限量100個，每人限兌換一次，發完為止。

（※部分景點為收費景點，主辦單位保有變更與中止活動之權利。）

遊客至新北投車站也可與哆啦A夢。圖／新北投車站提供
遊客至新北投車站也可與哆啦A夢。圖／新北投車站提供

景點 哆啦A夢 北市府

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