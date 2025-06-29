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影／野柳石光夜訪炫麗登場 女王頭光影夢幻色彩變裝秀

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
野柳石光夜訪女王炫麗登場，光影披夢幻色彩變裝秀。記者游明煌／攝影
野柳石光夜訪女王炫麗登場，光影披夢幻色彩變裝秀。記者游明煌／攝影

「2025野柳石光夜訪女王」昨晚登場，炫麗點燈至7月13日，每晚間6點30分至9點於野柳地質公園有女王變裝秀，五光十色加上聲光效果，相當震撼。結合藝術創作與光影科技點亮奇岩，邀請國內外旅客前往野柳共度盛夏之夜。

開幕活動由新北市金美國小舞蹈社熱力序幕，隨著音樂節奏舞動，為現場帶來滿滿童趣與活力。活動燈區從入口至出口依主題營造歡樂、輕快、夢幻等多重沉浸式氛圍，帶領遊客進入奇岩幻境，開幕活動吸引超過3000人入場參與女王變裝盛會。

觀光署長陳玉秀致詞表示，野柳地質公園憑藉其獨特的地質景觀與優質旅遊資源享譽國際，今年活動邁入第7年，以地質公園地景為核心，減少人為設施為原則，透過結合藝術大師與萬里野柳等學校合作，呈現一場融合科技與藝術的女王變裝盛會，讓靜態岩石成為動態舞台，不僅豐富夜間觀光體驗，更串聯皇冠海岸觀光圈業者，共同打造在地夜經濟，提升觀光產值。

北觀處表示，今年燈區各異其趣，自入口區「奇光異彩」迎賓長廊展開奇幻的光之旅程，腳下魚群隨著步伐於珊瑚間輕快游動；仿真區「光影盛會」可愛的海洋燈飾在夜色中閃耀，一旁栩栩如生的仿真女王頭，搭配充滿驚喜的光雕投影；俏皮公主區「海洋盛會」海底生物穿梭於蕈狀岩間，宛如童話般的水下世界；岩壁區「探索盛會」透過手機互動，召喚野柳特色動植物；儷影湖區「儷影盛會」雷射光筆勾勒出野柳奇岩輪廓。

昨起至7月13日，每晚6時30分至9時限時限量開放參觀，採購票入場制。現場購票時間為上午8點至晚間8點，分為2個時段入場，晚間6點30分及7點30分。

活動相關資訊請參考：

野柳石光夜訪女王官網：https://www.yehliu-nighttours.tw

北觀處官網 https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1

野柳石光夜訪女王炫麗登場，光影披夢幻色彩變裝秀。圖／北觀處提供
野柳石光夜訪女王炫麗登場，光影披夢幻色彩變裝秀。圖／北觀處提供
野柳石光夜訪女王炫麗登場，光影披夢幻色彩變裝秀。圖／北觀處提供
野柳石光夜訪女王炫麗登場，光影披夢幻色彩變裝秀。圖／北觀處提供
野柳石光夜訪女王炫麗登場，光影披夢幻色彩變裝秀。記者游明煌／攝影
野柳石光夜訪女王炫麗登場，光影披夢幻色彩變裝秀。記者游明煌／攝影
野柳石光夜訪女王炫麗登場，光影披夢幻色彩變裝秀。記者游明煌／攝影
野柳石光夜訪女王炫麗登場，光影披夢幻色彩變裝秀。記者游明煌／攝影
野柳石光夜訪女王炫麗登場，光影披夢幻色彩變裝秀。記者游明煌／攝影
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野柳 女王頭

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