接軌新板 Tpark特區　新廠辦需求旺

新板特區有「板橋的信義計畫區」稱號，市府近年積極推動新板特區擴大計畫，東側8.66公頃的大新板工業區老舊鐵皮工廠，將轉型住商，同時在府中站商圈推動「府中雙城」。府中下一站的亞東醫院站遠東Tpark通訊園區，則在新板擴大計畫下，成為與新板市心零距離接軌的科技特區。著眼Tpark只租不賣又滿租的情況，遠雄取得1027坪基地，規劃11層樓高，順應ESG潮流的科技廠辦，與中華電信全台最大的IDC雲端資料中心，並立於信義路中軸，以關鍵C位鏈結Tpark來自全球的科技量能，與土城科技工業重鎮，開啟以科技為核心的板橋信義時代。

在Tpark園區12分鐘步行距離的腹地內，有領袖天下工業園區、世貿工業區，和遠東國慶工業世界，都是屋齡達三、四十年的舊廠辦，累積出旺盛的企業轉型、產業升級、產線擴充、二代接班、門面更新、企業資產進化需求。遠雄板橋新廠辦案，有節能減碳規劃，又有黃金級綠建築候選資格，是近十年板橋市心唯一新世代綠色科技廠辦，6月初登場就創造詢問熱度。

遠雄房地產行銷協理林英達分析來客背景，板橋廠家佔約6成，今年沒有大型指標廠辦新供給釋出的三重、新莊、五股等地的企業，則沿台65線而來。也有計畫從土城、中和朝板橋推進的廠家，著眼新板商業機能、高鐵與北市第一環價值等特色，既能有助招攬產業菁英人才，又具備長期資產潛力。

近年隨谷歌、亞馬遜、IBM、微軟等全球龍頭企業進駐Tpark，吸引不少資通訊、雲端服務、電子零組件、遊戲開發、AI應用、半導體設備公司，想錢進Tpark科技特區的遠雄新廠辦，與國際大廠為鄰。因該案基地鄰近醫學中心級的亞東醫院，跟土城長庚醫院也有地緣關係，也吸引到醫材生產與進口商積極詢問。

遠雄板橋新廠辦案採邊建邊售，單位廠戶85坪起，全層約445坪，整棟4600坪，車程8分鐘接台65線，銜接松山機場與桃園機場，串接雙國道直抵內科、南軟、汐科與竹科聚落，2027年金城交流道完工，上國三更只需9分鐘，未來還有泰板輕軌及土城樹林線加持，南來北往掌握全台產業動脈。