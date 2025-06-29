新北一環換屋剛需強　中和邁入「點石成金」期

雙北線上總銷200多億元的「大同新紀元」挾捷運萬大中和線連城錦和站聯開案，與市場罕見的5千坪基地規模2大優勢，於2024年919央行第七波信用管制後的12月底房市嚴冬中開盤，歷經4月初川普關稅全球股災、5月初台幣暴力升值的低迷市場氣氛中殺出重圍，主力產品規劃30-50坪，鎖定雙北市菁英族群與新北一環換屋族群，銷售迄今4個半月間，逆勢熱銷破5成，實登揭露491筆交易紀錄，已售金額逾120.6億元，是今年全台銷況最亮眼預售大案之一。

全球在高周轉率商品上的投資，連番遭遇川普關稅引爆股債重挫．和台幣無預警失速爆升，資本市場跟極端氣候一樣要面對波動成為新常態的局勢，避免現金被通膨變薄，資金轉向投入中長期穩定報酬、高安全性、低外資干預的房市，自住兼顧置產的資產效應，在財富重新洗牌的變局裡立於不敗之地，也成為今年當紅的資產配置新思路。

「大同新紀元」已購客戶中有不僅擁在地換屋及地緣關係的客群強力支持，其他高比例的雙北和跨縣市進場的買盤，更是闡明建案的含金量與未來性，已進入兼顧財富避險和資產配置的半金融性產品範疇。 「大同新紀元」擁到站即到家的捷運聯開案優勢，未來1站銜接中和環狀線雙捷運、5站到板橋上高鐵、約14分鐘進北市核心中正紀堂站。

近年中和積極推動大規模建案，未來能量巨大，不僅二八張工業區內的遠東世紀廣場生活圈，周邊廠辦開始變身新一代科技總部大樓，工業地也陸續轉型為商業、住宅使用，啟動價值躍升。

代銷龍頭海悅前一檔在中和締造熱潮、風光完銷的國泰三井「Metro Park」與「META PARK」兩期開發案，接棒熱銷的「大同新紀元」採行情價開賣，讓今年把握時機進場的購屋客，享受中和正在歷經區域轉型的點石「成金」蛻變期紅利。中和地段價值未來還有大型開發商與企業整合的1.8萬坪造鎮強力支撐，因此吸引買氣在未來中和購屋門檻再被提高前，積極搶進「大同新紀元」。

經濟震盪的金融事件，全球都上了一堂國際經濟的震撼教育課，資產「配置」上要拉高隨城市建設坐收中長期發展紅利的不動產，選對地段與指標案，永遠比猜價格高低重要，因為市場會變，但好地段不會改變。「大同新紀元」是近年聚焦軌道經濟的新大同集團，繼板南線海山站「大同莊園」系列後，跨足中和的代表作，擁有捷運聯開優勢，捷運站體外觀已完成，到站即到家優勢觸手可及，未來1站銜接中和環狀線雙捷運、5站到板橋上高鐵、約14分鐘進北市核心中正紀堂站。位於中和的指標建案「大同新紀元」，用5255坪史詩級基地，塑造4棟30-32層樓高SC鋼骨摩天住宅地標、規劃18-50坪多元產品體現出二代宅概念以及打造出泳池等豐富的全齡精品公設，成為2025年雙北房市長期穩健的資產配置首選指標案之一。