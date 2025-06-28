全球630個城市 蔣萬安宣布入圍2025市長挑戰賽決賽

台北市長蔣萬安今在臉書分享，繼巴黎市長峰會分享台北推動綠運輸的成果後，又有一個好消息。北市在全球630個城市中脫穎而出，入圍彭博慈善基金會 Bloomberg Philanthropies 2025市長挑戰賽(Mayors Challenge) 決賽。

蔣萬安說，市長挑戰賽鼓勵各城市提出創新解決方案，強化市政服務。今年，台北市提案以智慧化系統改善公車駕駛缺員衍生的問題，並且提升公共運輸服務品質。提出了應用大數據以優化路線與班次、提供乘客擁擠度資訊及成立公車學院加強教育訓練等方案，獲得評審認可，認為具有解決城市共同問題的潛力。

蔣萬安表示，接下來彭博基金會將於競賽期間，透過專家與各城市團隊的共同腦力激盪，提出完整的改善方案。

他說，自從上任第一天起，與市府團隊持續迎接挑戰，也積極推動智慧交通系統。受COVID-19 疫情、高齡化與少子化趨勢，以及工作環境壓力等多重因素影響，公車駕駛長缺員問題是我們需要積極面對的課題。