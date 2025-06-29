北市二殯回饋金 擬下會期再審

北市殯葬處修正二殯回饋金自治條例，以大安區二殯所在地「同心圓」擴大到1.2公里為補助範圍，增列文山區2里及信義區3里。但該修正案遲遲未過，有信義區議員認為，擴大範圍才公平，但大安區議員也說，同心圓範圍缺科學數據。

該修正案連送議會3次都沒通過，前天再送議會加開臨時會時送一讀會，不過大安、文山區與松山、信義區議員意見仍有不同，未達成共識，議長戴錫欽暫擱此案，預計下會期再審。

松山信義區議員秦慧珠表示，第一殯儀館量能轉移到二殯後，對於周邊影響本來就會擴大，不單只是信義區，包含大安區旁的文山區也會受到影響，若回饋金只有大安區並不公平，既然二殯的業務量增加回饋金總額也會增加，對當地並不會有影響，回饋金範圍本應重新檢討。

大安文山區議員張志豪指出，過去一殯本身就未有火化量能，轉移後僅禮廳、遺體收納量能增加；至於民眾最擔心交通衝擊，根據現階段報告，即便殯儀館服務量滿載似乎也沒有很大影響，同心圓擴大缺科學數據佐證，他無法信服。

大安文山區議員王閔生說，照慣例嫌惡設施回饋金通常都只會發給該行政區各里，若只因懷愛館較為特殊，就要擴充到其他行政區，對大安區民眾不公平，那其他有嫌惡設施的行政區，回饋金也都一併檢討。