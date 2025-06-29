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北市二殯將建12火化爐 遭批沒必要

聯合報／ 記者楊正海李定宇／台北報導
北市推估未來死亡人口高峰，將在北市懷愛館火化場後方增設火化爐。圖／聯合報系資料照片
北市推估未來死亡人口高峰，將在北市懷愛館火化場後方增設火化爐。圖／聯合報系資料照片

台北懷愛館（二殯）火化場新建工程將增12座火化爐，議員質疑北市火化爐可供新北等縣市使用，並非不夠用，沒必要增設，應先與新北溝通，是否在當地增設即可。

北市殯葬處強調，是因應2057年死亡人口高峰，會逐步設置；研議未來調高外縣市火化費。

北市殯葬處去年編列先期規畫預算，並參照至2057年死亡人口高峰達3.6萬人推估，要增12座火化爐才夠支應，初期規畫建6爐，未來視需求彈性調整。

「增蓋火化爐，欠缺說服力。」議員苗博雅指出，北市火化爐還可供新北等外縣市使用，應先與新北溝通在當地增設，市府卻根本沒溝通，且火化場先期規畫包括公開空汙監測即時數據，汙染物排放量公開上網，但為何過去幾十年沒有做？

苗博雅也說，北市還預估2029年起每日平均需火化約120具遺體，火化爐用量將達上限，市府說若遇損壞或維修，須隔日才能取骨灰，是在恐嚇民眾。

對是否與新北溝通增火化爐？北市殯葬處坦言，並未在正式場合討論過，但北市對外縣市火化費，有差別費率，北市2000元，外縣市6000元，研議未來會再調高外縣市費用。

殯葬處表示，預定地點位於懷愛館現有火化場後方，配火化區與祭拜區，將依法環境影響評估，辦地方說明會等；另為加強防治空汙，汰換8爐爐具，預計後年全數汰換，未來將全面導入最先進的「一對一」空汙處理系統。

新北殯葬處表示，新北去年死亡人數約3萬人，近5年每年死亡人數約增加1400人，持續上升趨勢。三峽火化場現設有12具火化爐，旺日平均每日火化具數約80至90具，非旺日期間則為40至50具。

「為滿足未來治喪量能需求，己評估增設火化量能。」殯葬處說，不過增火化爐無須與其他縣市討論，民眾會依地理位置選擇，如汐止區的民眾會到基隆火化，林口區的民眾會到桃園火化，跨區火化是常見現象。

苗博雅 殯葬管理 殯儀館 北市

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