北海共販所活化大鵬足湯公園 侯友宜：夜間觀光新亮點

新北市政府攜手新北市北海創生協會活化萬里區大鵬足湯公園打造「北海共販所」，市長侯友宜今天出席北海共販所開幕暨「萬金夏夜光」暑期夜間活動，宣告北海共販所啟用及萬金夏夜光暑期活動開跑。即日起至8月23日，連續9周每周六晚上一同體驗夜間觀光新亮點。

新北市政府積極推動農業創生，深耕金山、萬里地區，今年與北海創生協會合作活化大鵬足湯公園，打造首座以農業創生為核心的在地農產展售平台與區域品牌推廣基地「北海共販所」，共販所融合在地農產品銷售、地方特色文化職人體驗與觀光功能。

侯友宜表示，大鵬足湯公園活化再利用，成功轉型為「北海共販所」，具備農產販售、職人體驗與農業文化導覽等多元功能，不僅提供小農穩定曝光與銷售通路，也以有趣的方式讓遊客深入認識這片土地的故事。

北海創生協會理事長賴家華表示，北海共販所集結在地甘藷、花卉、茶品、伴手禮等特色物產販售，成為旅客認識金山萬里地區的窗口與中繼站，也將成為農業觀光與地方品牌的代表場域。

萬金夏夜光活動則是地方創生落實的具體實踐，結合在地品牌、青年返鄉與文化記憶，展現金山萬里共榮共創的永續潛力。活動自即日起至8月23日止，每週六晚間於現場設有舉辦市集、在地樂手的音樂演出及農產展售，並推出四大主題體驗活動：「花草手作夜」、「老街古味夜」、「牽罟海味夜」及「提燈漫步夜」，體驗內容包含手作萬金杜鵑花苔球、手作紅龜粿、炙燒小卷、吹海螺比賽及溫泉煮蛋體驗等活動。