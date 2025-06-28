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新北陳能恭、陳全福父子檔 勇奪雙料綠竹筍王

中央社／ 新北28日電

新北市農業局表示，今年全國綠竹筍評鑑產銷履歷組筍王及新北筍王，由陳能恭及陳全福父子檔奪得。陳能恭家三代務農，種植綠竹筍傳承40年，栽培管理首重陽光、肥料及土地選擇。

114年新北綠竹筍頒獎典禮暨展售會，今天在台北市中正區北平東路希望廣場舉行。

新北市政府農業局以新聞稿表示，新北市於全國優質安全驗證綠竹筍評鑑，在22獎項中奪下18個獎。其中，有機組冠軍為三峽區農民賴阿龍、產銷履歷組冠軍為新店區農民陳能恭。

另外，新北市級的評鑑，冠軍「新北筍王」為新店區農民陳全福、甜筍王為泰山區農民唐德輔，市長侯友宜今天到會場頒贈賀匾給獲獎筍農，鼓勵農民持續精進。

農業局說，新北市是全國綠竹筍最大產區，以五股、三峽及八里為大宗，是新北市重要的綠金產業。全國產銷履歷組筍王陳能恭、新北筍王陳全福是父子檔。

陳能恭表示，家裡三代務農，種植綠竹筍近40年，栽培管理首重陽光、水、肥料及土地選擇，以向陽面能受充分日照為佳，且要有充足水源及肥料，施用有機肥除對環境友善，更可種出纖維細緻的綠竹筍。

他說，砂質土可以種出圓弧度及彎度漂亮的綠竹筍，他屢次參加評鑑比賽後，會檢討糖度、柔韌度及外觀等，藉此修正栽培管理方式。另也申請產銷履歷驗證，讓消費者可以安心食用。

全國有機組筍王賴阿龍表示，栽種綠竹筍需細心及堅持的照顧、整理，要注意的細節繁多，至少要學5年，功夫才能較精通。得獎絕對是榮耀，也期待將技術傳授給下一代。

侯友宜說，新北的綠竹筍就像梨子筍一樣，脆、甜、有汁，又富有高纖維，所以是健康的農產品。電商平台及28家的餐廳與市府一起提供最好的綠竹筍，給老饕品嚐。

農業局說，今年「114年度全國優質安全驗證綠竹筍評鑑」有新北市、台北市、基隆市、新竹縣、雲林縣及屏東縣，共7縣市90名農民參賽，分為「有機組」及「產銷履歷組」評比。

農民 產銷履歷

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