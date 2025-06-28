融合歷史記憶、關懷功能 蔣萬安替「西村拾憶站」揭幕

台北市長蔣萬安下午出席西村拾憶站啟動園遊會活動，他在致詞表示，非常很高興和大家一起見證台北市首創的社區關懷候車亭「西村拾憶站」的揭幕式暨公益園遊會；議長戴錫欽表示，大家非常喜歡這個利用畸零地打造的綠地，已長輩運動休憩的安全場地。

蔣萬安說，「西村拾憶站」是拾起記憶的候車站，顧名思義就是希望讓西村里的長輩、年輕朋友陪著爸爸媽媽、爺爺奶奶來候車亭休息一下、來這邊坐坐、回憶一些往事，聊聊天、吹吹風。候車亭結合太陽能以及多媒體螢幕，還有休憩的功能，是市府打造巷弄美學一個成功的案例。

蔣萬安表示，他希望把成果獻給令人懷念、已故的馬念慈里長。這個候車亭每次的會勘、討論與規劃的過程中，都能看到馬里長的身影，馬里長把每一次討論的過程、進度都在他的臉書記錄下來，分享給所有西村里的好朋友們知道。

戴錫欽指出，他常常到西村里參與里內的相關活動，特別像是在共餐中聽到許多長者常提到，里內如果能有一些設施讓大家願意出來走走、坐坐，聊家常的地方應該會更好，之後在協助完成西村聚寶盆花園景點後，大家非常喜歡這個利用畸零地打造的綠地，成為里內長輩運動休憩的安全場地。

戴錫欽表示，有了西村拾憶站的構想，在與社會局討論後，經社會局媒合民間資源，一起圓了西村拾憶站的夢。尤其要感謝「西村勤務兵」的馬念慈前里長，他在5月5日不幸辭世，他臉書5月1日的發文仍還念茲在茲這個拾憶站的進度，他為此費心奔走的身影想必會常留大家心中。

蔣萬安感謝戴錫欽在候車亭從規畫到完成的大力協助，以及立委徐巧芯持續關心「西村拾憶站」候車亭進度、給予協助；他也感謝北市室內設計裝修同業公會的謝坤學理事長，透過美學、結合許多功能，讓這個候車亭能夠順利完成。蔣萬安說，希望這個成功的案例，未來推廣到許多台北市其他的社區。