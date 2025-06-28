在地議員吵不停 北市二殯回饋金「同心圓擴大」下會期再審

北市殯葬處修正二殯回饋金自治條例，以二殯所在地「同心圓」擴大到1.2公里列為補助範圍，增列文山2里及信義區3里。但該修正案遲遲未過，議員意見未達共識，有議員認為，本就該擴大範圍才公平，但也有議員說，同心圓根據缺科學數據。

該修正案連送議會3次都沒通過，前天再送議會加開臨時會時送一讀會，不過大安文山及松山信義議員意見仍有不同，未達成共識，議長戴錫欽暫擱此案，預計下會期再審。

松山信義區國民黨議員秦慧珠表示，一殯過去有回饋金回饋給中山區里長，但在量能轉移後理應取消，而這些量能轉移到二殯，對於周邊影響本來就會擴大，不單單只是信義區，包含大安區旁的文山區也會受到影響，若回饋金只有大安區並不公平，既然二殯業務量增加，回饋金總額也會增加，對當地不會有影響，回饋金範圍本應重新檢討。

大安文山民眾黨議員張志豪指出，雖然一殯停用了量能轉移到二殯，但過去一殯本身就未有火化量能，轉移後僅禮廳、遺體收納量能增加，火化量目前看來沒增加影響空氣品質，民眾最擔心交通衝擊，根據現階段報告，即便殯儀館服務量滿載似乎也沒有達到很大的影響，同心圓根據缺乏科學數據，他無法信服。

張志豪說，雖殯葬處提到未來3到8年內，殯葬處可能會增加火化設備或業務，但這些目前都尚未拍板，若屆時確實增加火化量需重新檢討，再拿出科學相關數據佐證也不遲。

大安文山民進黨議員王閔生說，按慣例，嫌惡設施回饋金通常都只會發給該行政區各里，若只因懷愛館較為特殊，就要擴充到其他行政區，對大安區民眾不公平，「那就應該所有有嫌惡設施回饋金的行政區都應一併檢討。」