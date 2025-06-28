揮別海砂屋 板橋全家福公寓都更審議通過
照片取自新北市政府
歷經多年的等待與努力，新北板橋全家福海砂屋都更案於27日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住於危樓的陰影，邁向安全、安心的嶄新家園。
新北市都更處表示，「板橋全家福公寓」位於板橋區英士路以南、雨農路18巷以東、陽明街以西及雨農路以北，面積約1,275平方公尺，現況為5層樓鋼筋混凝土建築，共計45戶，該建物於民國76年完工，但80年就出現天花板剝落、鋼筋裸露等情形，103年經工務局鑑定為海砂屋，歷經數年的整合與範圍調整，在110年5月27日申請事業計畫及權利變換計畫報核，歷經市府多方協調與審議程序，終於在今年6月通過都更大會，未來將新建2棟地上15層、地下5層，共139戶住商混合大樓，預計於117年底完工。
新北市都市更新處處長康佑寧表示，市府提供一般都更、危老都更、簡易都更、防災都更等多元重建途徑，讓市民能依照社區需求選擇適宜方式來推動重建作業，截至114年6月20日已累積申請2,032案，累計核准1,321案，未來將持續推動新北市危險老舊建築都更重建，並提供行政協助與法規支持，透過公私協力與制度優化，不僅能保障市民居住安全，更為都市景觀與生活品質帶來全面提升，板橋全家福海砂屋都更審議過關也為其他仍在努力中的社區注入信心與希望。
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