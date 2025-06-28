2025臺北親水節6/28登場 限定免費入場

照片取自臺北市政府

夏日繽紛的「2025臺北親水節」將於今日（6/28）在臺北自來水園區熱力開幕！今年的主題「再玩一下夏」邀請大家一起把握暑假，開幕日當天免費入園，現場不僅有一連串精彩熱力的演出，同時設置2款造型吸睛的充氣滑水道，更結合趣味互動的園遊會攤位，多項夏日活動，打造專屬大小朋友的水花派對。

臺北自來水事業處表示，開幕儀式將於上午10點正式啟動，今年特邀青春洋溢的啦啦隊進行開場表演。現場還有熱鬧非凡的園遊會，集結美食與文創的胖卡餐車與逗號市集，同時設有互動攤位，可兌換精美好禮。其中，最受矚目的莫過於兩座造型充氣式滑水道—「冰淇淋滑水道」與「螃蟹滑水道」，將於6月28日至7月13日期間限時登場，分別設置於自來水園區博物館前與噴泉庭園區，6.5公尺高的滑水道造型繽紛，兼具刺激與可愛，不論大朋友或小朋友都能玩得過癮，絕對是夏天的熱門拍照打卡點。

臺北自來水事業處指出，6月28日開幕當天上午10點起，園區內將熱鬧展開園遊會活動，設有多元主題攤位歡迎市民朋友共襄盛舉。現場凡填寫問卷即可兌換精緻小禮（數量有限，送完為止），還有結合知識與趣味的互動體驗區，包括廉政推廣互動遊戲、發票捐贈換好康、以及深受親子喜愛的節水體驗車等，希望大家在玩水之外也能收穫滿滿。

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