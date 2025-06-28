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哆啦A夢現身臺北 打卡任意門拿限定徽章

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

超人氣IP哆啦A夢今夏降臨臺北，臺北市政府觀光傳播局攜手聯合數位文創推出《100%哆啦A夢任意門遊台北》活動，於北市12個行政區設置任意門主題裝置。6月28日至9月14日，只要與臺北市任3個行政區的哆啦A夢任意門主題裝置合照貼文，並公開上傳FB/IG完成指定任務，就有機會拿到限量哆啦A夢徽章。

北市府觀傳局長余祥表示，為了將臺北打造成國內外旅客的全年首選旅遊目的地，這次特別在12處特色景點設置哆啦A夢任意門主題裝置，包含新北投車站、士林官邸、花博公園新生園區、大稻埕碼頭、西門町、大安森林公園、大湖公園、南興公園/南港車站、慈祐宮/饒河街、臺北自來水園區、貓纜貓空站、市民廣場/台北101，希望透過動漫魅力，鼓勵遊客深入探索臺北12行政區，跟著哆啦A夢體驗臺北豐富的人文底蘊及文化內涵。

觀傳局說明，6月28日到9月14日，民眾只要集滿臺北市3個不同任意門裝置物合照貼文，上傳FB/IG並設公開，在內文標記@doraemon100_tour_taipei @taipeitravel #doraemon100Taipei，到哆啦A夢華山展覽票亭出示貼文（限本人使用），即可兌換限定哆啦A夢徽章一枚，每日限量100個，每人限兌換一次，發完為止。

聚傳媒

哆啦A夢 北市府 上傳

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