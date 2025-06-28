協助中小企業轉型 新北提供輔導團協助數位、淨零碳升級

為協助中小企業迎戰數位與淨零轉型挑戰，新北市經發局舉辦說明會，展示智慧製造、ESG、資安與AI應用48項數位轉型解決方案，吸引逾百家新北企業熱情參與、交流媒合，開啟企業升級新契機。

經發局說明，說明會於昨日舉辦，「新北市中小企業輔導團」透過專業顧問諮詢與診斷服務，提出具體改善建議，並積極協助企業對接中央相關補助計畫。為強化企業現場需求精準媒合，說明會特別安排輔導團顧問駐點，協助企業進行數位健檢與轉型初診，並提供後續一對一追蹤輔導機會，協助企業持續優化經營方向。

今年企業輔導團服務內容包含，營運體質診斷、策略規畫、申補資源整合、智慧導入建議等。此外，更首度合併「引領數位轉型應用計畫」，整合顧問輔導與系統導入，採雙軌並進模式，提供顧問診斷、數位健檢、系統媒合與資源轉介等一站式服務，加速強化企業韌性與轉型效能，邁向淨零與永續發展。

參與說明會的SI業者透過簡報進行數位解決方案介紹，例如所羅門公司展示AI影像檢測技術如何應用於製造與物流；華苓科技則整合辦公自動化與行銷雲平台，提供營運升級一體解決方案；永餘智能以碳盤查系統協助企業強化ESG管理能力，展現數位工具在各場域的多元應用。

經發局長盛筱蓉表示，此次計畫整合顧問專業與系統導入資源，建立產業數位升級的行動平台，不僅是企業數位轉型的強力後盾，更是邁向智慧製造與永續經營的重要助力。

經發局補充，本次輔導計畫受理至115年1月31日止，凡登記於新北市、符合中小企業標準或為C類製造業廠商，皆可提出申請。