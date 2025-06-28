快訊

「媽媽同事」囂張推工作又早退！46歲單身女悲憤：沒小孩難道是無形懲罰？

83歲蔡瀾病逝…港4大才子全殞落！曾說墓誌銘只刻「我活過」

北市64歲獨居婦才要去做健檢...卻陳屍床上 家屬慟：沒病史

聽新聞
0:00 / 0:00

協助中小企業轉型 新北提供輔導團協助數位、淨零碳升級

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
數位系統（SI）業者展示智慧製造、ESG、資安與AI應用48項數位轉型解決方案。圖／新北市經發局提供
數位系統（SI）業者展示智慧製造、ESG、資安與AI應用48項數位轉型解決方案。圖／新北市經發局提供

為協助中小企業迎戰數位與淨零轉型挑戰，新北市經發局舉辦說明會，展示智慧製造、ESG、資安與AI應用48項數位轉型解決方案，吸引逾百家新北企業熱情參與、交流媒合，開啟企業升級新契機。

經發局說明，說明會於昨日舉辦，「新北市中小企業輔導團」透過專業顧問諮詢與診斷服務，提出具體改善建議，並積極協助企業對接中央相關補助計畫。為強化企業現場需求精準媒合，說明會特別安排輔導團顧問駐點，協助企業進行數位健檢與轉型初診，並提供後續一對一追蹤輔導機會，協助企業持續優化經營方向。

今年企業輔導團服務內容包含，營運體質診斷、策略規畫、申補資源整合、智慧導入建議等。此外，更首度合併「引領數位轉型應用計畫」，整合顧問輔導與系統導入，採雙軌並進模式，提供顧問診斷、數位健檢、系統媒合與資源轉介等一站式服務，加速強化企業韌性與轉型效能，邁向淨零與永續發展。

參與說明會的SI業者透過簡報進行數位解決方案介紹，例如所羅門公司展示AI影像檢測技術如何應用於製造與物流；華苓科技則整合辦公自動化與行銷雲平台，提供營運升級一體解決方案；永餘智能以碳盤查系統協助企業強化ESG管理能力，展現數位工具在各場域的多元應用。

經發局長盛筱蓉表示，此次計畫整合顧問專業與系統導入資源，建立產業數位升級的行動平台，不僅是企業數位轉型的強力後盾，更是邁向智慧製造與永續經營的重要助力。

經發局補充，本次輔導計畫受理至115年1月31日止，凡登記於新北市、符合中小企業標準或為C類製造業廠商，皆可提出申請。

永續 中小企業

延伸閱讀

臺中工地污染管控轉型 全面導入智慧監測與噪音防制

天藍色MacBook Air M4版開箱 輕薄高效搶攻AI世代需求

OAT網站...南投、新北逾600女遭偷拍 2男賣性影像各50萬交保

影／抖音看太多？新北車手取款深聞鈔票香味引側目 沒覺警察在身邊

相關新聞

協助中小企業轉型 新北提供輔導團協助數位、淨零碳升級

為協助中小企業迎戰數位與淨零轉型挑戰，新北市經發局舉辦說明會，展示智慧製造、ESG、資安與AI應用48項數位轉型解決方案...

三重行政園區打造2公頃城市綠洲 民代要求完善人行空間

新北市府選定行政機關密集、人口稠密的三重行政園區，啟動大規模景觀改造與空間重整，發展具備氣候調適能力的都市綠基盤，推動都...

北市將新建火葬場、增建12座火化爐 議員質疑無必要

台北市殯葬處正規畫懷愛館(原二殯)火化場新建工程，將新增最多12座火化爐。北市議員苗博雅質疑，北市的火化爐還可供新北市等...

廣角鏡／夏日踏青 來雙溪賞荷

「雙溪上林荷花田」是新北最大的熱門賞荷景點，位在台2丙線16.3公里處，面積7公頃，種植荷花、香水蓮及睡蓮等品種，近期盛...

「壓力不比市長小」北市提高3項里鄰經費

物價上漲，北市里、鄰長盼相關工作費也調升，台北市長蔣萬安昨出席北市民政團隊聯合頒獎典禮，一口氣承諾提高三大待遇，分別是里...

捷運局搶修監測中 新埔民生地下道 施工滲水下陷

新北板橋新埔民生地下道昨天中午施工後開始滲水下陷，捷運局趕往現場啟動緊急應變。議員要求市府應盡速說明現場地質監控狀況，積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。