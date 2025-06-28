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影／賴總統出席奈良美智金瓜石巡展 揪台日民眾欣賞

攝影中心／ 記者林俊良 即時新聞
賴清德總統致詞表示，很高興能再次與「朦朧潮濕的一天」這幅畫作見面，這幅畫讓人看了感到開心，「難得的是眼睛像寶石一樣神秘。」記者林俊良／攝影
賴清德總統致詞表示，很高興能再次與「朦朧潮濕的一天」這幅畫作見面，這幅畫讓人看了感到開心，「難得的是眼睛像寶石一樣神秘。」記者林俊良／攝影

日本藝術家奈良美智今天為在台巡展第4站揭幕，總統賴清德出席並邀台日民眾觀展。奈良美智說，前總統蔡英文曾支持巡展，這次則有賴總統，「我應該是非常幸福的日本人吧。」

「朦朧潮濕的一天」是奈良美智為台灣創作作品，自2023年啟動在台巡展10年計畫，第4站前進位於新北金瓜石的台電金水基地，「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展覽今天開幕，開場由濂洞國小學生帶來不一鼓演出揭開序幕。

奈良美智表示，「朦朧潮濕的一天」在澎湖展出時，前總統蔡英文也來觀展，這次則有賴總統，笑說「能夠與台灣2位總統握手，我應該是非常幸福的日本人吧。」

賴總統表示，很高興能與奈良美智再度見面，他記得2021年首度相見，今天再見到奈良美智，感覺一樣年輕、輕鬆與自在，也很高興能再次與「朦朧潮濕的一天」這幅畫作見面，這幅畫讓人看了感到開心，「難得的是眼睛像寶石一樣神秘。」

日本藝術家奈良美智在台巡展第4站今天揭幕，「朦朧潮濕的一天」是奈良美智為台灣創作作品，自2023年啟動在台巡展10年計畫，第4站前進位於新北金瓜石的台電金水基地開展。記者林俊良／攝影
日本藝術家奈良美智在台巡展第4站今天揭幕，「朦朧潮濕的一天」是奈良美智為台灣創作作品，自2023年啟動在台巡展10年計畫，第4站前進位於新北金瓜石的台電金水基地開展。記者林俊良／攝影
日本藝術家奈良美智（右）今天為在台巡展第4站揭幕，總統賴清德（中）、台電董事長曾文生（左）一同出席並邀台日民眾觀展。記者林俊良／攝影
日本藝術家奈良美智（右）今天為在台巡展第4站揭幕，總統賴清德（中）、台電董事長曾文生（左）一同出席並邀台日民眾觀展。記者林俊良／攝影
日本藝術家奈良美智在台巡展第4站今天揭幕，「朦朧潮濕的一天」是奈良美智為台灣創作作品，自2023年啟動在台巡展10年計畫，第4站前進位於新北金瓜石的台電金水基地開展。記者林俊良／攝影
日本藝術家奈良美智在台巡展第4站今天揭幕，「朦朧潮濕的一天」是奈良美智為台灣創作作品，自2023年啟動在台巡展10年計畫，第4站前進位於新北金瓜石的台電金水基地開展。記者林俊良／攝影

賴清德 日本 奈良美智

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