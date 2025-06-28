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三重行政園區打造2公頃城市綠洲 民代要求完善人行空間

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府在三重行政園區周邊啟動大規模景觀改造與空間重整，發展具備氣候調適能力的都市綠基盤，推動都市更新與生態共生。圖／新北市城鄉局提供
新北市府在三重行政園區周邊啟動大規模景觀改造與空間重整，發展具備氣候調適能力的都市綠基盤，推動都市更新與生態共生。圖／新北市城鄉局提供

新北市府選定行政機關密集、人口稠密的三重行政園區，啟動大規模景觀改造與空間重整，發展具備氣候調適能力的都市綠基盤，推動都市更新與生態共生。議員顏蔚慈表示，市民最常陳情的就是人行環境，因此在施工階段便要求市府務必完善人行空間。

城鄉發展局，三重行政園區改造涵蓋三重區公所、聯合醫院、三重綜合體育場、中山藝術公園與過圳公園等五處公共場域，範圍總計達2公頃，規劃重點聚焦於整合行政機關機能、擴增綠地與開放空間及導入15分鐘淨零生活圈三大方向。

透過拆除圍牆、調整人行空間、增加綠地面積、更新街道家具遊具設施、移除老舊設施與釋放街廓空間，營造連續性風廊，重構破碎的都市紋理與綠帶系統，總計提升綠覆率26.4%，新規劃3處城市森林廣場、地景遊憩場及2.5公里林蔭步道，提供三重在地可辦理市集、節慶及戶外活動的空間。

議員顏蔚慈表示，市民最常陳情的就是人行環境，包括路幅不足、充斥阻礙物、道路破碎不平，因此在施工階段便要求市府務必完善人行空間，未來也將持續督促市府做好維護工作，並持續擴大友善行人環境。

議員王威元則說，城市風廊概念自己於2022年市政總質詢時就提出，施工單位過程較多細節及過程不盡人意，甚至在交通節點中正南北路圓環、菜寮捷運站封一個車道長達半年之久，最後縫縫補補終於做好提升整體市容景觀。如果整合了行政機關機能、擴增綠地，人行交通，後續管理維護又回到各管轄各行其是可能有點可惜，希望後續維護能量可以跟上。

城鄉局表示，行政園區計畫串聯洽公、醫療與運動空間等城市重要節點，打造一體化、開放式的行政服務場域，提升市民使用便利性與服務可及性，結合15分鐘淨零生活圈理念，拓寬不足60公分的人行道至2.5公尺以上，供民眾步行及騎乘自行車，建構綠色低碳交通系統，鼓勵民眾低碳出行。

改造後的三重行政園區不僅提升都會區景觀品質、活化閒置空間，更營造城市風廊，讓城市面對暴雨、熱島效應等極端氣候更具適應力，強化都市韌性並接軌國際淨零碳趨勢，提升三重都會區生活品質，融合景觀設計與微氣候調適的規劃手法，迄今已榮獲多項國內外景觀設計獎項，為舊市區更新與城市治理立下嶄新典範。

新北市府在三重行政園區周邊啟動大規模景觀改造與空間重整，發展具備氣候調適能力的都市綠基盤，推動都市更新與生態共生。圖／新北市城鄉局提供
新北市府在三重行政園區周邊啟動大規模景觀改造與空間重整，發展具備氣候調適能力的都市綠基盤，推動都市更新與生態共生。圖／新北市城鄉局提供

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