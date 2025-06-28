北市將新建火葬場、增建12座火化爐 議員質疑無必要

台北市殯葬處正規畫懷愛館(原二殯)火化場新建工程，將新增最多12座火化爐。北市議員苗博雅質疑，北市的火化爐還可供新北市等外縣市使用，並非不夠，沒有增設的必要，北市應先與新北市溝通，是否在當地增設。北市殯葬處強調未來會再調高外縣市火化費用。

為因應北市人口高齡化與死亡人口持續增加，北市殯葬處正辦理懷愛館火化場新建工程先期規畫，殯葬處從民國113年編列先期規畫預算，並參照至146年死亡人口高峰之推估，北市火化容量需求，初步預估以12座火化爐數才足夠支應，但非一次設置12爐，初期僅規畫建置6爐，未來將視需求彈性調整。

苗博雅指出，北市的火化爐，還可供新北市等外縣市使用，並非不夠，沒有增設的必要，北市應先與新北市溝通，是否在當地增設，市府卻偷懶不做，根本沒溝通，不假思索在台北市增加火化爐。

苗博雅也說，北市要增蓋火葬場，也欠缺說服力，火化場先期規畫已經完成，包括會提升檢測頻率，公開空汙監測 即時數據，汙染物排放公開上網，降低空汙，這是2026年畫的大餅，但二殯已經在地這麼久，為何過去幾十年沒有做？

另外，苗博雅也說，根據市府提供市議會的資料，台北市預估至2057年死亡人數將達3.6萬人高峰，2029年起每日平均需火化約120具大體，火化爐用量將達上限，市府說若遇損壞或維修，須隔日才能取骨灰，這是在恐嚇民眾。

針對火化場新建工程，北市殯葬處表示，預定地點位於懷愛館現有火化場後方，建築物為地上3層、地下3層，配置火化區與祭拜區，設計簡約現代，透過空橋連接禮廳與火化場，後續將依法進行環境影響評估，舉辦地方說明會，廣納各界意見。

北市殯葬處指出，為了加強空污防制先汰換現有爐具，目前已汰換8爐，預計民國116年將全數汰換完畢，新的爐具借由電腦軟硬體升級，加速運算可提升火化效能，讓燃燒更能完全，有助提升空污防制的效率。另未來將全面導入最先進的「一對一」空污處理系統，有效的阻斷有害物質進入環境。

對於是否與新北溝通新增火化爐？北市殯葬處坦言，並未在正式場合討論過，但北市殯葬處對外縣市的火化費用，有差別費率，北市2000元，外縣市6000元，也研議未來會再調高外縣市火化費用。

新北殯葬處表示，新北市去年死亡人數約3萬人，近5年每年死亡人數約增加1400人，且呈現持續上升趨勢。新北市三峽火化場現設有12具火化爐，旺日期間平均每日火化具數約為80至90具，非旺日期間平均每日火化具數則約為40至50具。為滿足未來治喪量能需求，己提升火化量能評估增設。

殯葬處表示新北增設火化爐，無須與其他縣市討論。而目前實務上，各區域火化的民眾會依據地理位置選擇，例如汐止區的民眾會到基隆火化，林口區的民眾會到桃園火化，跨區火化是常見現象。