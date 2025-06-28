「壓力不比市長小」北市提高3項里鄰經費

物價上漲，北市里、鄰長盼相關工作費也調升，台北市長蔣萬安昨出席北市民政團隊聯合頒獎典禮，一口氣承諾提高三大待遇，分別是里鄰建設經費、睦鄰互助費以及鄰長的工作協調費，強調「我們就是一家人，我們都是台北隊」。

蔣萬安致詞時指出，里鄰長是市府團隊最重要、最接地氣、最關鍵的角色，特別表揚許多資深的里鄰長；很多里長「一人當選、全家服務」真的是不容易，要協助他們，最實際的是里鄰長相關的權益能獲得保障，提高待遇。

蔣萬安宣布，大家反應很久的里鄰建設經費，包括睦鄰互助活動的費用，決定將里鄰建設經費增加5萬元到35萬，這是對於里長辛苦付出最起碼的照顧；第二，睦鄰互助費用的補助，增加2萬元，從6萬提高到8萬元。

蔣萬安說，另外鄰長交通補助費未來要調整為工作協調費，從現在的2萬4千元提高到3萬，增加6千元。里鄰長為市民的付出，「承受的壓力不會比市長小」。

「感謝市府善意。」有鄰長表示，鄰長為無給職，常要協助環保、衛生、治安等市政宣導，雖然社區漸漸e化，宣導管道多元，但還是希望能多和里民見到面，工作量常常有增無減。

錦安里長龔志慧表示，不強求錢要給多，還是要看里長個人有沒有什麼計畫、適當運用經費，有的人的心態就是追求給多，因此里長須好好的規畫運用，否則恐浪費公帑，有失市府原先的善意。