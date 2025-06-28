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捷運局搶修監測中 新埔民生地下道 施工滲水下陷
新北板橋新埔民生地下道昨天中午施工後開始滲水下陷，捷運局趕往現場啟動緊急應變。議員要求市府應盡速說明現場地質監控狀況，積極搶修避免建築傷害擴大。捷運局表示，灌漿回填傍晚5時30分已完成，現場數據穩定，皆在安全範圍值內，民眾放心，會持續監測。
市議員山田摩衣表示，原定去年1月完工的環狀線新埔民生站地下道工程，昨天中午開始大量滲水，民生路三段單號側的開挖處陷坑不斷擴大，施工單位緊急疏散行人，消防局、捷運局等單位進駐搶救，消防局馬上灌水防止地基持續淘空，施工團隊回填開挖土方、補灌混凝土，避免損害擴大。
新北捷運局長李政安趕抵現場說，已啟動緊急搶救，沒有人員受傷受困。
捷運局稱不斷監控中，但山田摩衣發現騎樓地板下陷，店家說「早上門還能關，現在門已經關不起來。」她要求市府盡速說明現場地質監控狀況，並積極搶險避免建築傷害擴大。
附近住戶說，過去類似情況都在報導中看見，這次發生在自家附近，才有那種驚慌的感覺，「不知道是不是心理作用，總覺得地面好像凹下去一點，而且有微微的震動。」
捷運局表示，環狀線新埔民生站地下道工程，開工就有持續監測中，昨中午西側深度開挖至地下8公尺時，出現滲水情形，搶救後已無問題，會向附近居民說明。
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