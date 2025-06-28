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遏止「機會左轉」 北市27路口改善

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市長蔣萬安會中裁示，設置機會左轉應該要以路型規畫，從安全角度來考量。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安會中裁示，設置機會左轉應該要以路型規畫，從安全角度來考量。記者邱書昱／攝影

「機會左轉」為左轉車未禮讓直行車先行、未依號誌標示左轉，北市過去發生多起死傷事故，交工處會勘後，選定27處路口施工，如增設左轉專用時相、設左轉專用道等，專家建議三車道路線全面實施保護時相。市長蔣萬安允諾請交工處研議。

台北市交工處規畫科長李薇婷昨在道安會報表示，過往典型的「機會左轉」造成死亡車禍案例，包含去年機車死亡車禍的光復、健康路口，及民生、建國路口在夜間也曾有過，歸納出84處曾發生過死傷的路口，經過會勘後共27處可施工改善，已6處完工、15案施工中、6案設計中。

李薇婷說，改善方向為增設左轉專用時相，並檢討設左轉專用車道或左轉附加車道，若為時段性左轉專用時相，則會調等為全時段性。增設輪放時相、禁止左轉，最後則是行車早開或遲閉。

交工處調閱實施後的路段數據，光復、健康路口實施南北向左轉專用時相、東西向輪放後，左轉側撞數據為零。和平、溫州路口以往每月會有0.16件也降為0件。

不過也有部分路口環境無法施作，例如，車道數為1車道，無法設左轉專用車道或左轉專用時相。另外，當地對於全日禁左轉，造成當地民眾抱怨回家需要繞路等，也因為設置左轉專用車道須配合取消停車格，當地停車需求需要整合，未來會持續溝通說明。

交通委員、陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯說，機會左轉使駕駛不知道何時能轉彎，導致直行車輛來不及反應，尤其以年輕學生事故最多，接近8成。建議超過三車道的路線建議要全面實施保護時相，也要謹慎評估行車遲閉，可能會造成對向車道誤以為是紅燈而行駛的副作用。

蔣萬安裁示，要從安全角度來考量、路型規畫，另外委員提到的遲閉要慎重，並請交工處研議三線車道施作專用時相。

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