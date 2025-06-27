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板橋民生地下道開挖出現滲漏水 新北捷運局：已完成灌漿回填

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋新埔民生地下道今上午施工後開始滲水下陷，議員山田摩衣要求市府應儘速說明現場地質監控狀況。圖／山田摩衣提供
板橋新埔民生地下道今上午施工後開始滲水下陷，議員山田摩衣要求市府應儘速說明現場地質監控狀況。圖／山田摩衣提供

新北捷運工程局推動新埔民生地下道工程，今天上午約11時在民生路三段西側工作井深度開挖時，出現滲漏水情形，新北捷運局表示，團隊已在第一時間立刻趕赴現場，並啟動緊急應變措施，灌漿回填已在傍晚5時30分完成，現場數據穩定，也請民眾放心。

新北捷運局表示，開挖現場發現滲漏水狀況後，立即啟動緊急應變措施，要求施工團隊先將開挖土方回填，並補灌混凝土，以避免損害擴大，約傍晚5點半填補完成，並無地層下陷疑慮，且全時段鄰房監測系統顯示並無異常，皆在安全範圍值內。

新北捷運局指出，新埔民生地下道工程目前已挖至地下8公尺，今日事件發生工區內，且密切與附近居民溝通說明，為確保民宅建築物安全，皆有採用精密儀器自動監控，可迅速反應及控制，以工地安全及民眾安全優先。

漏水 新北捷運

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