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台北親水節28日登場 當日免費玩再加2座限定滑水道

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2025台北親水節明天在台北自來水園區開幕，造型充氣式滑水道受矚目。圖／北水處提供
2025台北親水節明天在台北自來水園區開幕，造型充氣式滑水道受矚目。圖／北水處提供

2025台北親水節明天在台北自來水園區開幕，至8月31日止，今年以主題「再玩一下夏」明開幕日當天免費入園，最受矚目的是2座造型充氣式滑水道「冰淇淋滑水道」與「螃蟹滑水道」將於6月28日至7月13日期間限時登場，高6.5公尺，造型繽紛。

北水處表示，開幕儀式明上午10點啟動，今年特邀青春洋溢的啦啦隊進行開場表演。現場還有熱鬧非凡的園遊會，集結美食與文創的胖卡餐車與逗號市集，同時設有互動攤位，可兌換精美好禮。

此外，6月28日開幕當天上午10點起，園區內將熱鬧展開園遊會活動，設有多元主題攤位歡迎市民朋友共襄盛舉。現場凡填寫問卷即可兌換精緻小禮（數量有限，送完為止），還有結合知識與趣味的互動體驗區，包括廉政推廣互動遊戲、發票捐贈換好康、以及深受親子喜愛的節水體驗車等，希望大家在玩水之外也能收穫滿滿，寓教於樂、開心一夏。

北水處指出，自民國93年「水鄉庭園」開放啟用，歷經20餘，明年夏天將以全新面貌來迎接大家。在與這座經典戲水區暫別前，誠摯邀請大家參與攝影投稿活動，邀請民眾在7月1日至8月31日期間上傳攝影作品參加抽獎，有機會獲得一年免費入園資格。

另外，8月1日至8月10日，園區響應原住民族日，期間周末假日有原住民族藝文團體表演，活動期間，凡出示原住民族相關證件，或穿戴具原民文化元素（如服飾、圖騰飾品）者，即可免費入園，讓市民朋友近距離感受多元族群的文化魅力。

另外，8月8日父親節當天，自來水園區也獻上貼心優惠，當日凡家長陪同孩童入園，可享兩位家長免費入園。此外，8月8日至9日，台北市立圖書館「行動書車」也將進駐園區，提供閱讀活動、明信片繪畫等趣味內容，讓大小朋友在戲水之餘也能沉浸書香，共度知性又有感的夏日午後。更多詳細資訊歡迎電洽(02)8369-5104或上自來水園區官網及粉絲團查詢。

2025台北親水節明天在台北自來水園區開幕。圖／北水處提供
2025台北親水節明天在台北自來水園區開幕。圖／北水處提供
2025台北親水節明天在台北自來水園區開幕，造型充氣式滑水道受矚目。圖／北水處提供
2025台北親水節明天在台北自來水園區開幕，造型充氣式滑水道受矚目。圖／北水處提供

親子 滑水道

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