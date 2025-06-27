快訊

前夫張育安嘔吐物嗆到肺猝逝 周遊感傷哽咽：我問心無愧

沒和哈米尼套好？美國襲擊3處核設施 伊朗外長鬆口「損害不小」

聽新聞
0:00 / 0:00

北市音圖中心案追加43.3億元 市議會二讀2次闖關失敗

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
前AIT舊址改建音圖中心案，文化局追加43.3億元預算，下午2度送議會二讀。記者楊正海／攝影
前AIT舊址改建音圖中心案，文化局追加43.3億元預算，下午2度送議會二讀。記者楊正海／攝影

前AIT舊址改建音圖中心案，文化局追加43.3億元預算，下午2度送議會二讀時，議員苗博雅要求增列但書，未來不得再增加總工程費，以及提出預算決策歷程咎責報告，但秦慧珠等議員反對，議長戴錫欽也建議將但書改為附帶決議，均無共識，將留到下周一再審。

音圖中心新建工程因數度流標，北市文化局評估原本71.6億元工程要增加43.3億元。苗博雅指出，音圖預算從71億提高到114億，增加60%預算，但音圖連影子都沒有，對於市府的預算提案，希望議會能支持增列但書跟附帶決議。

由於音圖預算案，上周才由議會教育委員會初審通過，送大會二讀，對於苗博雅的意見，教委會第一召集人秦慧珠指出，音圖案在委員會已經經過三度層層把關，110年通過預算時，只編列71.6億元，因還沒有發生烏俄戰爭，是因大環境造成了物價的上漲材料費用增加。

秦慧珠認為，不得再增加預算，本來就是議會監督預算準則，但未來無法預測國內外會發生什麼問題，萬一真的不得已要增加預算，勢必還是得送議會來審，若下了但書就不審查嗎？反而是搬石頭砸自己的腳。此外，咎責部分本就是議員關心的，可以列為建議事項，但不應以此卡預算。

議長戴錫欽則表示，尊重大家審查的意見，大家也都很認真審音圖案，第一點但書不得增加預算，本來就是議會的立場，沒必要再增列，至於咎責部分，建議可以用附帶決議方式，以免卡預算造成工程再延宕。

對於反對意見，苗博雅認為，大家希望多一點時間再做考慮，要求清點在場議員人數，經過清點，議場議員不到議員人數的二分之一，議長戴錫欽只好宣布該案暫擱，留到下周一最後一次臨時大會再討論。

議員 苗博雅 戴錫欽

延伸閱讀

北市音圖中心案增預算43億餘元 議會審議2度卡關

戴錫欽熱絡互動黃國昌 藍白互邀造勢反民進黨選輸翻桌

藍白合體反惡罷 戴錫欽邀黃國昌出席反罷造勢活動

邀白反罷不怕藍選民變心 戴錫欽：取捨大我小我

相關新聞

被青鳥獵巫？五月天粉絲拍自強隧道疑被出征 蔣萬安說話了

臉書親藍粉專「政客爽」今指出一宗疑似「獵巫」事件，疑有五月天粉絲在自強隧道拍照，遭青鳥要求刪除照片，甚至被拍下臉部照片在...

北市音圖中心案追加43.3億元 市議會二讀2次闖關失敗

前AIT舊址改建音圖中心案，文化局追加43.3億元預算，下午2度送議會二讀時，議員苗博雅要求增列但書，未來不得再增加總工...

新北石門綠竹筍開挖 筍肉嫩涼拌煮湯都好吃

炎炎夏日吃涼筍最好，現在在新北市的石門區也有綠竹筍出產。本來在端午佳節前後就要產出，卻因氣候炎熱少雨延後到了現在才見到蹤跡。不過，石門產地緯度比較高，農友說這裡的綠竹筍，肉嫩、水分又多，不論涼拌還是煮湯都很美味。

走出教室一起玩 共學運動會挑戰鼻頭步道任務

在拓德環保永續基金會的大力支持下，白冷國小與鼻頭國小今(27)日攜手舉辦了一場別開生面的聯校活動「白鼻心運動會」。這場活動融合科技與戶外體驗，透過iPad結合「蹦世界App」進行定向闖關，帶領兩校師生走出教室、走進自然，一同挑戰鼻頭步道，展開一段兼具智慧與情誼的教育旅程。

從金瓜石寄出的藝術情書 礦山藝術季書寫礦山記憶

「225」曾是金瓜石地區專屬的郵遞區號，雖已停用，卻承載著這座礦山城鎮的記憶與情感。新北市立黃金博物館「2025礦山藝術季」以「寄到225的一封信」為主題，化藝術為信使，傳遞情誼與故事。

新北汐止東山國小「童心飛揚」 學童展出繪畫美術天分

汐止區東山國小在汐止遠雄廣場，舉辦一場盛大的美術展覽，展覽主題為「童心飛揚-藝遊遠雄」，小朋友展現繪畫美術天分，今(27)日，學校安排3-5年級的學生到現場觀展，對於這次的展出，孩子們都很開心，因為自己的作品讓更多人看見，展出時間一直到9月30日，歡迎大家前往欣賞，給孩子們支持與鼓勵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。