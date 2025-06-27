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北市音圖中心案追加43.3億元 市議會二讀2次闖關失敗
前AIT舊址改建音圖中心案，文化局追加43.3億元預算，下午2度送議會二讀時，議員苗博雅要求增列但書，未來不得再增加總工程費，以及提出預算決策歷程咎責報告，但秦慧珠等議員反對，議長戴錫欽也建議將但書改為附帶決議，均無共識，將留到下周一再審。
音圖中心新建工程因數度流標，北市文化局評估原本71.6億元工程要增加43.3億元。苗博雅指出，音圖預算從71億提高到114億，增加60%預算，但音圖連影子都沒有，對於市府的預算提案，希望議會能支持增列但書跟附帶決議。
由於音圖預算案，上周才由議會教育委員會初審通過，送大會二讀，對於苗博雅的意見，教委會第一召集人秦慧珠指出，音圖案在委員會已經經過三度層層把關，110年通過預算時，只編列71.6億元，因還沒有發生烏俄戰爭，是因大環境造成了物價的上漲材料費用增加。
秦慧珠認為，不得再增加預算，本來就是議會監督預算準則，但未來無法預測國內外會發生什麼問題，萬一真的不得已要增加預算，勢必還是得送議會來審，若下了但書就不審查嗎？反而是搬石頭砸自己的腳。此外，咎責部分本就是議員關心的，可以列為建議事項，但不應以此卡預算。
議長戴錫欽則表示，尊重大家審查的意見，大家也都很認真審音圖案，第一點但書不得增加預算，本來就是議會的立場，沒必要再增列，至於咎責部分，建議可以用附帶決議方式，以免卡預算造成工程再延宕。
對於反對意見，苗博雅認為，大家希望多一點時間再做考慮，要求清點在場議員人數，經過清點，議場議員不到議員人數的二分之一，議長戴錫欽只好宣布該案暫擱，留到下周一最後一次臨時大會再討論。
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