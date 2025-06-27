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新北毒化災防救論壇登場 打造韌性防災新策略

中央社／ 新北27日電

新北環保局今天表示，市府在毒化災防救工作，導入AI（人工智慧）風險預測系統、空拍機、監測車及救災機器人等遠端監控設備，有利於研判與應變災情，提升救災效率與安全。

環保局下午發布新聞表示，今天舉辦「2025新北市毒化災預防暨應變管理論壇」，由副市長劉和然主持開幕，邀環境部化學物質管理署長謝燕儒等人，匯聚產、官、學界多名專家，針對實務經驗、強化制度與導入科技防災深度交流。

劉和然說，隨應用化學品日趨廣泛，毒性化學災害潛在風險逐漸升高，為城市治理的重要挑戰。市府整合跨局處資源，結合企業與社區的力量，深化互助聯防，並導入智慧科技新興技術，提升災害應變效率。

環保局說，新北市納管毒性化學物質運作業者521家，為全國第2多，須透過「自助、互助、公助」3重防線，強化業者自主應變能力及聯防機制。

環保局說，為打造更韌性的城市防救災系統，以科技防災，導入AI風險預測系統、空拍機、監測車及救災機器人等遠端監控設備，可即時掌握災害現場狀況及環境品質，有效研判災情與應變，提升救災效率與人員安全。

新聞稿表示，謝燕儒在論壇說，市府在制度、制訂法規、建置系統、訓練人員、輔導業者、稽核與教育訓練，都與中央政府維持專業密切合作。災害防救量能都持續提升，有效降低災害發生的風險。

風險 環保局

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