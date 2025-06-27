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新北汐止國小有新校車 棒球隊出賽訓練更舒適

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止國小新校車讓小選手到外地比賽或是移地訓練都很方便，為學校爭取更多的榮譽。 圖／觀天下有線電視提供
汐止國小新校車讓小選手到外地比賽或是移地訓練都很方便，為學校爭取更多的榮譽。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的汐止國小棒球隊，成績一直很好，不過原本的校車老舊，也已經超過使用年限，所以新北市議員張錦豪也以建議款400萬，為學校添購一部21人座的校車，讓小選手們移地訓練或是比賽，更方便。

今(27)日汐止國小舉行新校車剪綵儀式，現場由校方、新北市議員張錦豪及家長代表共同出席，一同見證這項具意義的里程碑，汐止國小棒球隊長期表現亮眼，戰績優異，成為地方之光。不過，原本搭乘的校車因車齡過高、狀況老舊，超過使用年限，對小選手們移動參賽與訓練帶來不便，為改善交通條件，新北市議員張錦豪特別以建議款補助400萬元，協助學校換新車。

新北市議員張錦豪表示，汐止三級棒球發展的很好，自從金龍國小有棒球校車、汐止國中、秀峰高中也都有，今年汐止國小的新校車從去年就開始爭取，這次以建議款400萬協助學校購置，今天很開心學校終於如願以償有全新校車，當然，車子也得要有司機，很感謝教練去考大客車駕照，幫忙開車接送，帶小朋友去參加活動或是比賽，去做移地訓練。

張錦豪提到，希望推汐止三級棒球，不管是器材、硬體設備或是交通車給球隊員方便練習，未來汐止國小舊校車也會移轉給私立的崇義高中，讓汐止有棒球隊的學校都有一台屬於自己可以載送球員的校車。

汐止國小校長王俊杰指出，汐止國小棒球隊的專用，原本的已經超過使用年限，感謝張錦豪議員幫忙學校爭取經費，讓學校能夠採購新車，這台車對於棒球隊的小朋友非常的重要，不管是每一次的比賽或是到外縣市的比賽，或是移地訓練，都需要使用到棒球隊專車，現在有新校車，也希望教練跟小朋友善用這輛交通工具，為學校爭取更多的榮譽。

剪綵儀式後，棒球小將們開心搭上新車，臉上洋溢興奮笑容，直呼「車子好新」、「冷氣好涼」、「坐起來好舒服」，議員張錦豪也不忘勉勵小球員，好好打球，爭取更好的成績。

汐止 校車

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