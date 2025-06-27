新北汐止東山國小「童心飛揚」 學童展出繪畫美術天分

汐止區東山國小在汐止遠雄廣場，舉辦一場盛大的美術展覽，展覽主題為「童心飛揚-藝遊遠雄」，小朋友展現繪畫美術天分，今(27)日，學校安排3-5年級的學生到現場觀展，對於這次的展出，孩子們都很開心，因為自己的作品讓更多人看見，展出時間一直到9月30日，歡迎大家前往欣賞，給孩子們支持與鼓勵。

走出校園，讓小朋友的藝術創作，讓更多人看見，今年汐止區東山國小結合在地企業，在汐止遠雄廣場的「童心飛揚-藝遊遠雄」展覽，在一樓以及地下一樓路廊上，都掛上小朋友們一幅幅精彩的畫作。

其中五年級畫的是漁港、野柳的美景，五顏六色的畫作，小朋友展現繪畫美術天分，學期末，學校也特別安排3-5年級的學生到現場觀展，包括一年級用畫筆畫學校的一景一物，至於三年級則是結合學校的特色課程，在藝術課的時候，用校園裡的蕨類植物當作創作素材，完成這一幅幅美麗的畫作。

東山國小校長黃丞傑表示，東山國小一直致力於藝術教育的推廣，鼓勵學生發揮創意，透過藝術表達自我，此次美展展出學生們的藝術作品，讓孩子們的想像力得以具體化，並向社會展示他們的才華，這次和遠雄廣場合作展出，提供一個理想的展覽空間，讓更多民眾能夠參與和欣賞學生的優質作品，這次的美展不僅是藝術的盛會，除了提供學生展能的舞台外，也是促進社區居民參與文化活動的機會。

東山國小五年級學生廖少謙說，展出的作品主題是正濱漁港彩色屋，上頭的房子用了漸層的顏色，讓它看起來有很多色彩，並且在海中加了有人在划船、還有一隻鯨魚，海的顏色也有淺藍跟深藍，天空也有畫海鷗跟夕陽的顏色，很喜歡能夠在遠雄廣場展出，因為能夠讓更多人看到自己的作品。

三年級小朋友也說，在上課的時候老師讓大家去學校的後山採各種的葉子、還有學校的特色蕨類當素材，然後，老師教導剪對襯的圖案和鏤空的圖案，這次的畫作上有蝴蝶和葉子，很開心能在這裡展出，希望之後能夠帶爸爸媽媽來看。