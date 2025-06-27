北市27處路口調整「機會左轉」 蔣萬安：三車道研議專用時相

台北市交工處今於道安會報中，針對去年盤點機會左轉死傷熱點，並實施相關改善措施報告。交工處表示，目前盤點84處路口，會勘後共27處可以施作，檢視施作後的路口，事故率皆降至0件。台北市長蔣萬安裁示，持續以從安全角度來考量施作。

機會左轉為左轉車未禮讓直行車先行、未依照號誌標示左轉。交工處規劃科長李薇婷說明，過往典型的機會左轉A1案例，包含去年發生機車死亡車禍的光復健康路口，以及民生建國路口在夜間也曾有過死亡事故。為此，去年9月道安會報針對機會左轉事故盤點改善，彙整過去曾經發生過死傷事故數據。

李薇婷說，從數據顯見，事故位置以路口占6成居多，因此歸納出84處曾發生過死傷的路口，其中38處具可行性，再經過會勘後共27處可施作，截至目前已6處完工、15案施工中、6案設計中。

李薇婷說，改善方向為增設左轉專用時相，並配合檢討設置左轉專用車道或左轉附加車道，若為時段性左轉專用時相，則會調等為全時段性。增設輪放時相、禁止左轉，最後則是行車早開或遲閉。

交工處調閱實施後的路段數據，光復健康路口實施施南北向左轉專用時相、東西向輪放，經觀察改善後左轉側撞數據為零。和平溫州路口以往每個月會有0.16件也降為0件。

另一方面，也有部分路口環境無法施作，李薇婷說，可能是車道數為1車道，無法設置左轉專用車道或左轉專用時相。車道數為2車道，不宜設置左轉專用時相。另外，如果路口直行車流多，設置左轉專用時相，會影響到車流紓解。

同時，當地對於全日禁左，造成當地民眾抱怨回家需要繞路等，因此意見尚未整合，也因為設置左轉專用車道須配合取消停車格，當地停車需求需要整合。未來會持續溝通說明。

交通委員、陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯說，機會左轉使駕駛不知道何時能轉彎，導致直行車輛來不及反應，尤其以年輕學生事故最多，接近8成。他建議，超過三車道的路線建議要全面實施保護時相，也要謹慎評估行車遲閉的狀況，可能會造成對向車道誤以為是紅燈而行駛的副作用。

蔣萬安裁示，要從安全角度來考量、路型規畫設置機會左轉，另外委員提到的遲閉要慎重，並請交工處研議三線車道施作專用時相。李薇婷補充，下半年會持續檢討並加速施作，如果民眾有疑慮也會加強釋疑。