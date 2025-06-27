北市音圖中心案增預算43億餘元 議會審議2度卡關

北市建置音圖中心案增預算43億餘元，總預算達114餘億元。議會今天再討論，議員苗博雅提附帶決議及但書，藍營提議進協商，因人數不足散會，此預算2度卡關，預計30日再審。

台北市政府自2016年規劃在美國在台協會（AIT）舊址建置北市音樂與圖書中心，盼打造旗艦型公共圖書總館及音樂廳，但工程曾流標多次，引發外界關注。

北市議會教育委員會日前審議台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程（北市音圖中心）案。依資料，此案去年4月通過細部設計，期間有2次工程招標流標，去年11月及今年2月曾開2次經費流標檢討會議。

報告提到增加音圖中心案總預算，是受營建物價指數上漲、缺工缺料等因素，且曾多次與專案管理業者及工程廠商討論，因此案總預算原本為新台幣71.6億元，評估後增43.3億元，修正總預算達114.9億元。議會教育委員會討論通過。

台北市議會大會25日討論此案，社會民主黨議員苗博雅發言，此案在2014年編列預算為28億餘元，經議會審議以70億餘元通過，當時工務委員會也決議除受到物調因素不能再增加預算。

苗博雅說，但營建物價指數成長比例才1成多，市府評估後預算卻大增，無法接受以浮濫粗糙理由增加預算，認為市府應說明疑慮。議長戴錫欽要求市府說明後續審。

議會大會今天再討論此案，依提案內容，此案修正總工程費為114.9億元，且是連續性預算至2030年。苗博雅說，此案原訂今年完工，現地仍未開工，市府還要提高預算，認為有疑慮。

苗博雅提附帶決議及但書，內容為音圖中心工程應如期如質完成，總工程費不得再增加且不得減項發包，市府提出此案決策歷程檢討究責報告，需經議會備查通過後，才能動支工程費預算。

戴錫欽說，苗博雅提的內容向來是議會監督市府立場，沒必要再次描述，至於要經議會備查通過才能動支工程預算，建議修改成附帶決議。

藍營議員則提出此案應進政黨協商，但因出席議員人數不足，戴錫欽最終宣布散會，台北市立音圖中心改建案2度在大會審議時卡關，預計30日續審。