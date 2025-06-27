快訊

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

已變一片荒涼...八仙塵爆走過十年 當年一瞬間從樂園變煉獄

傷亡不明…基隆民宅陷火海「濃煙竄天」畫面曝 消防搶救中

從金瓜石寄出的藝術情書 礦山藝術季書寫礦山記憶

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
2025礦山藝術季展出7件地景藝術作品、3場表演藝術，以及9場深度文化行旅。 圖／觀天下有線電視提供
2025礦山藝術季展出7件地景藝術作品、3場表演藝術，以及9場深度文化行旅。 圖／觀天下有線電視提供

「225」曾是金瓜石地區專屬的郵遞區號，雖已停用，卻承載著這座礦山城鎮的記憶與情感。新北市立黃金博物館「2025礦山藝術季」以「寄到225的一封信」為主題，化藝術為信使，傳遞情誼與故事。

今(27)日開幕活動邀請在地書法名家謝慶興，與結合傳統與現代鼓藝的在地鼓團「心鼓坊」聯袂演出，在鼓聲節奏中揮毫主題字，為這封寫給礦山的「藝術情書」落墨跡，展開民眾閱讀自博物館、居民與藝術家們共同寫給礦山的真摯告白之旅。

新北市文化局副局長于玟表示，市府推動的「2030文化願景藍圖」以「新美學」為核心，規劃五大文化廊帶，其中「黃金山城礦業文化」是重要一環。自2020年起，黃金博物館攜手水金九社區舉辦礦山藝術季，透過藝術創作、表演活動、在地導覽與影音紀錄等形式，將礦業文化轉化成更親近人心的故事，也讓藝術走入居民日常。

今年的藝術季展出7件地景藝術作品、3場表演藝術，以及9場深度文化行旅，邀請大家一起用藝術走讀金瓜石。藝術季活動將持續至8月24日，除了藝術展覽與導覽行旅，還有一系列周邊活動陸續登場。邀請大家走進金瓜石這座山城，用心閱讀這片土地的故事，也寫下一封屬於自己的「藝術情書」。

黃金博物館 金瓜石 礦山

延伸閱讀

影／3色次級品非洲菊萃取十多種顏料 彰化小校作品五顏六色

歡迎來到「怪獸世界」！2025新北市兒童藝術節7/12-7/20奇幻登場

史上最大規模「威廉．透納」巡迴特展開幕！80件真跡、28件當代藝術交互對話 見證光影大師魅力與影響力

衛武營花露露童樂節 暑假親子藝術盛事串連全台

相關新聞

被青鳥獵巫？五月天粉絲拍自強隧道疑被出征 蔣萬安說話了

臉書親藍粉專「政客爽」今指出一宗疑似「獵巫」事件，疑有五月天粉絲在自強隧道拍照，遭青鳥要求刪除照片，甚至被拍下臉部照片在...

北市27處路口調整「機會左轉」 蔣萬安：三車道研議專用時相

台北市交工處今於道安會報中，針對去年盤點機會左轉死傷熱點，並實施相關改善措施報告。交工處表示，目前盤點84處路口，會勘後...

施工後滲水下陷！板橋新埔民生地下道工程傳狀況 捷運局回應

板橋新埔民生地下道今上午施工後開始滲水下陷，議員山田摩衣要求市府應儘速說明現場地質監控狀況，並積極搶險避免建築傷害擴大，...

北市音圖中心案追加43.3億元 市議會二讀2次闖關失敗

前AIT舊址改建音圖中心案，文化局追加43.3億元預算，下午2度送議會二讀時，議員苗博雅要求增列但書，未來不得再增加總工...

新北石門綠竹筍開挖 筍肉嫩涼拌煮湯都好吃

炎炎夏日吃涼筍最好，現在在新北市的石門區也有綠竹筍出產。本來在端午佳節前後就要產出，卻因氣候炎熱少雨延後到了現在才見到蹤跡。不過，石門產地緯度比較高，農友說這裡的綠竹筍，肉嫩、水分又多，不論涼拌還是煮湯都很美味。

走出教室一起玩 共學運動會挑戰鼻頭步道任務

在拓德環保永續基金會的大力支持下，白冷國小與鼻頭國小今(27)日攜手舉辦了一場別開生面的聯校活動「白鼻心運動會」。這場活動融合科技與戶外體驗，透過iPad結合「蹦世界App」進行定向闖關，帶領兩校師生走出教室、走進自然，一同挑戰鼻頭步道，展開一段兼具智慧與情誼的教育旅程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。