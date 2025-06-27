從金瓜石寄出的藝術情書 礦山藝術季書寫礦山記憶
「225」曾是金瓜石地區專屬的郵遞區號，雖已停用，卻承載著這座礦山城鎮的記憶與情感。新北市立黃金博物館「2025礦山藝術季」以「寄到225的一封信」為主題，化藝術為信使，傳遞情誼與故事。
今(27)日開幕活動邀請在地書法名家謝慶興，與結合傳統與現代鼓藝的在地鼓團「心鼓坊」聯袂演出，在鼓聲節奏中揮毫主題字，為這封寫給礦山的「藝術情書」落墨跡，展開民眾閱讀自博物館、居民與藝術家們共同寫給礦山的真摯告白之旅。
新北市文化局副局長于玟表示，市府推動的「2030文化願景藍圖」以「新美學」為核心，規劃五大文化廊帶，其中「黃金山城礦業文化」是重要一環。自2020年起，黃金博物館攜手水金九社區舉辦礦山藝術季，透過藝術創作、表演活動、在地導覽與影音紀錄等形式，將礦業文化轉化成更親近人心的故事，也讓藝術走入居民日常。
今年的藝術季展出7件地景藝術作品、3場表演藝術，以及9場深度文化行旅，邀請大家一起用藝術走讀金瓜石。藝術季活動將持續至8月24日，除了藝術展覽與導覽行旅，還有一系列周邊活動陸續登場。邀請大家走進金瓜石這座山城，用心閱讀這片土地的故事，也寫下一封屬於自己的「藝術情書」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言