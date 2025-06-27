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走出教室一起玩 共學運動會挑戰鼻頭步道任務

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
白冷、鼻頭兩校共學體驗，彼此在互動中建立深厚情誼。 圖／觀天下有線電視提供
白冷、鼻頭兩校共學體驗，彼此在互動中建立深厚情誼。 圖／觀天下有線電視提供

在拓德環保永續基金會的大力支持下，白冷國小與鼻頭國小今(27)日攜手舉辦了一場別開生面的聯校活動「白鼻心運動會」。這場活動融合科技與戶外體驗，透過iPad結合「蹦世界App」進行定向闖關，帶領兩校師生走出教室、走進自然，一同挑戰鼻頭步道，展開一段兼具智慧與情誼的教育旅程。

活動以風景秀麗的鼻頭步道為場域，設計出四大創意關卡，「得意羊羊」、「盲人摸象」、「半斤八兩」與「雞同鴨講」，內容融合在地環境特色、生活知識與感官體驗。學生使用iPad掃描QR Code完成任務並即時回傳成果，不僅強化了科技運用能力，也在遊戲中累積豐富的學習歷程，實現科技融入教學的多重效益。

活動中，兩校打破原有分界，由白冷國小校長張玲娟與鼻頭國小李延昌帶領學生依年級混齡分組，進行小隊合作。學生們在任務中需要相互溝通、協作完成挑戰，過程中充分展現創意、同理心與團隊精神，也讓彼此在互動中建立深厚情誼。

白冷國小校長張玲娟表示，孩子們不只是來闖關，更是在合作中建立友誼，從每一次討論、互助的過程中學會理解與尊重。

鼻頭國小校長李延昌則表示，能夠透過這樣的方式，讓科技、教育與山海環境結合，對孩子來說是難得的學習經驗，也讓偏鄉小校彼此更加靠近。

拓德環保永續基金會督導翁國鐘表示，此次活動是基金會對於永續教育與偏鄉支持行動的一部分。「我們相信，好的教育不應該受限於地理或資源，透過創新與合作，就能讓每一位孩子看見更大的世界。」基金會全額贊助活動所需經費，促成這次白冷、鼻頭兩校的首次大規模共學體驗。

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