新北石門綠竹筍開挖 筍肉嫩涼拌煮湯都好吃
炎炎夏日吃涼筍最好，現在在新北市的石門區也有綠竹筍出產。本來在端午佳節前後就要產出，卻因氣候炎熱少雨延後到了現在才見到蹤跡。不過，石門產地緯度比較高，農友說這裡的綠竹筍，肉嫩、水分又多，不論涼拌還是煮湯都很美味。
出磺口農場陳國志說，綠竹筍需要好好照顧，需要培高高的土，不過竹子底部一堆堆堆高的土，完全看不出哪裡有筍的蹤跡，但以經驗來看，從竹葉生長及土堆裂痕就可以判斷哪裡有筍可採！
今年天氣太熱，本來在端午佳節前後就要產出的綠竹筍，延後到了現在才見到蹤跡。而石門產地的緯度比較高，因此石門出產的綠竹筍，不只是一支支像是煙斗外型，還肉嫩、水分多，涼拌吃就很好吃。
陳國志表示，採完筍稍微洗淨、削去沾了土的筍肉，一支支漂亮的綠竹筍就可以送往市場。而很多人都會問的如何挑筍？挑筍要挑像是煙斗狀的彎、短、肥，並且筍殼偏黃筍肉才會鮮嫩好吃，若是筍殼因快出土而有些微轉綠也沒關係，這樣子的筍煮湯也很美味，炎炎夏日綠竹筍正當時，挑對筍，不論涼拌、煮湯都很對味。
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