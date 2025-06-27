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「八歲K9」紀錄片上映 解密超人氣警犬「福星」
新北市政府新聞局於今天在板橋秀泰影城舉辦紀錄片「八歲K9」特映會，紀錄片深入新北市警犬隊長達8年，完整記錄下第一主角警犬「福星」從出生、訓練到退役的歷程，新北市長侯友宜今天到場支持，感謝導演們對於警犬的貼身紀錄，拍攝出別具意義的紀錄片，讓觀眾對於警犬有更進一步的認識。
侯友宜表示，「八歲K9」是2018年新北市紀錄片獎優選影片「K9 Canine」延伸長片，也是台灣史上第一部以警犬為主角的紀錄長片，並深刻傳達領犬員與警犬的情感連結。警犬不但是警察同仁的忠實戰友、辦案的重要夥伴，更是一輩子的家人，也感謝導演們透過影片紀錄讓更多人瞭解警犬的重要性。
新聞局長李利貞表示，「八歲」是警犬常見的退役年齡，K9則是英文 Canine（犬科）的縮寫，「八歲K9」是一部由新北市紀錄片獎一路陪伴支持的感人之作。新北市紀錄片獎邁入第15年，持續透過拍攝基金與行銷資源，協助優選作品邁向院線，讓台灣紀錄片有機會被更多人看見、走向國際。
導演張緯誌表示，因曾短暫擔任領犬員，對工作犬的訓練產生興趣與好奇，才萌生拍攝念頭，並在各方協助下，得以記錄這群毛孩英雄的日常，盼觀眾能看見牠們的付出與角色價值。共同導演林意婷則說，影片最初並無上映計畫，但隨著8年拍攝過程，恰如警犬7至9歲退役的階段，期盼這部作品能成為牠們榮耀退役的註腳，也喚起社會對退役工作犬的關注與照顧。
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