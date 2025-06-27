普發現金行不行？新北財政局：中央有累計8千多億賸餘

新北市財政局長陳榮貴今赴新北市議會專案報告新北市府近年財政收支情況。新北市民進黨議員指出，新北市連年超收，都還要拿去還債，立院藍白要求中央把超徵稅金普發現金一事，是否影響地方補助？陳榮貴表示，新北累積短絀887億元，超收稅額依法都要拿去填平舊債，不過中央有累計剩餘8385億元，可作預算財務來源，這些是中央政策「尊重中央」。

陳榮貴今天赴議會報告新北近年財政情形指出，新北市歲入預算數從2022年1724.83億元成長至1988.85億元，歲出預算數由1864.83億元成長至2124.85億元，歲入雖逐年成長，但仍有差短情形，在市府控制下，差短數由140 億元略下降為 136 億元，差短數則以舉債支應。

其中新北市2022年超收103億元、2023年超收55億元、2024年超收62億元，主要是稅課收入、罰款及賠償收入、規費收入與其他收入，稅課收入主要超收原是統籌分配稅款超收及地方稅超收。

陳榮貴說，依預算法規定，歲入如有超收一律解繳市庫，新北市2022年至2024年分別償還長期債務8億元、23.04億元及 68.96億元。侯友宜市長上任以來，總計還了341億元過去長期債務。

市議員鄭宇恩指出，新北歷年決算數都比預算數還要多，若中央因超徵，要普發現金，會不會影響地方統籌分配款？新北市府應要表態。

市議員顏蔚慈則說，看到這幾年市府財政狀況算不錯，為了取得財政平衡，都把賸餘收入拿去還債，市府應該表達對普發現金看法。

陳榮貴指出，新北財政向來是入不敷出，每年差短都在135億元左右，不管是教育、社福，還是路平、燈亮、水溝通，收入都不夠支應，還要每年舉債因應，至於統籌分配稅款是依照公式分配，中央若拿超收金額去普發現金，不會影響地方，這是中央政策決定「地方尊重中央」。

陳榮貴說，新北市到2024年是累積短絀887億元，依照財政紀律必須要將短絀填平；而中央還有累計賸餘8385億元，可以拿來編預算當財務來源。