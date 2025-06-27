施工後滲水下陷！板橋新埔民生地下道工程傳狀況 捷運局回應

板橋新埔民生地下道今上午施工後開始滲水下陷，議員山田摩衣要求市府應儘速說明現場地質監控狀況，並積極搶險避免建築傷害擴大，捷運局表示，將先開挖土方回填，並補灌混凝土，現場數據持續監測。

山田摩衣表示，原定2024年1月完工的環狀線新埔民生站地下道工程，今日中午開始大量滲水，消防局、捷運局等單位進駐搶救，而且原本位於民生路三段單號側的開挖處，陷坑不斷擴大。

趕抵現場時捷運局長李政安說明，目前正在緊急搶救中，目前沒有人員受傷受困，但附近民宅店家都很擔心安全。

捷運局稱有不斷監控，但摩衣現場發現騎樓地板已經下陷，店家說早上門還能關，現在門已經關不起來。她要求市府應儘速說明現場地質監控狀況，並積極搶險避免建築傷害擴大，也請各位市民朋友下班行經大漢橋下路段，務必要注意安全。

捷運局表示，環狀線新埔民生站地下道工程，從開工開始就有持續監測中，今上午11點西側深度開挖時，出現漏水情形，捷運局第一時間立刻趕赴現場，並啟動緊急應變措施，先將開挖土方回填，並補灌混凝土，現場數據持續監測中。