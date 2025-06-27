7月17日與中央合作城鎮韌性演習 蔣萬安：無腳本演習

台北市長蔣萬安下午參加遠見_共好20全聯公益挺台灣感恩茶會活動，媒體關心城鎮韌性演習目前進行進度，蔣萬安指出，這是第一次結合「民安」以及「萬安演習」也是用無腳本來進行相關的演習，會做好各項的準備。

蔣萬安表示，會全力配合中央來進行相關的規畫，北市府也會在7月17日與中央合作一起進行城鎮韌性演習，這是第一次北市結合民安以及萬安演習，也是用無腳本來進行相關的演習。北市就是配合中央來進行規畫，屆時在百貨、賣場會引導消費者進入到避難空間，警報解除前都不能離開，也希望民眾能夠遵守民防法的規定。

媒體問蔣萬安，中央所演練城鎮戰，氛圍是否讓民眾憂心兩岸緊繃？蔣萬安說，台北市就是配合中央，這一次特別是地方跟中央一起合作，來結合民安、萬安來演習，但當然不希望任何衝突，但是做好各項的準備。