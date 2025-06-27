快訊

孫安佐將獲孫鵬遺產 親口認了1條件「直接過戶」

蕭美琴險遭攻擊？捷克稱「陸方策畫破壞行動」 陸外交部強硬回應

網路誘騙女高中生尋短：日本殘酷兇手死刑執行

聽新聞
0:00 / 0:00

7月17日與中央合作城鎮韌性演習 蔣萬安：無腳本演習

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。報系資料照／記者胡經周攝影
台北市長蔣萬安。報系資料照／記者胡經周攝影

台北市長蔣萬安下午參加遠見_共好20全聯公益挺台灣感恩茶會活動，媒體關心城鎮韌性演習目前進行進度，蔣萬安指出，這是第一次結合「民安」以及「萬安演習」也是用無腳本來進行相關的演習，會做好各項的準備。

蔣萬安表示，會全力配合中央來進行相關的規畫，北市府也會在7月17日與中央合作一起進行城鎮韌性演習，這是第一次北市結合民安以及萬安演習，也是用無腳本來進行相關的演習。北市就是配合中央來進行規畫，屆時在百貨、賣場會引導消費者進入到避難空間，警報解除前都不能離開，也希望民眾能夠遵守民防法的規定。

媒體問蔣萬安，中央所演練城鎮戰，氛圍是否讓民眾憂心兩岸緊繃？蔣萬安說，台北市就是配合中央，這一次特別是地方跟中央一起合作，來結合民安、萬安來演習，但當然不希望任何衝突，但是做好各項的準備。

台北市長蔣萬安下午參加遠見_共好20全聯公益挺台灣感恩茶會活動。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安下午參加遠見_共好20全聯公益挺台灣感恩茶會活動。圖／北市府提供

蔣萬安 萬安演習

延伸閱讀

全聯公益挺台灣 林敏雄、蔣萬安出席感恩茶會

韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安拍片力挺 鄭正鈐：不能讓綠翻盤

蔣萬安表揚民政績優人員 服務50年里長蘇宏仁獲獎

「里鄰長壓力不比市長小」 蔣萬安宣布提高3項里鄰待遇

相關新聞

被青鳥獵巫？五月天粉絲拍自強隧道疑被出征 蔣萬安說話了

臉書親藍粉專「政客爽」今指出一宗疑似「獵巫」事件，疑有五月天粉絲在自強隧道拍照，遭青鳥要求刪除照片，甚至被拍下臉部照片在...

施工後滲水下陷！板橋新埔民生地下道工程傳狀況 捷運局回應

板橋新埔民生地下道今上午施工後開始滲水下陷，議員山田摩衣要求市府應儘速說明現場地質監控狀況，並積極搶險避免建築傷害擴大，...

普發現金行不行？新北財政局：中央有累計8千多億賸餘

新北市財政局長陳榮貴今赴新北市議會專案報告新北市府近年財政收支情況。新北市民進黨議員指出，新北市連年超收，都還要拿去還債...

「八歲K9」紀錄片上映 解密超人氣警犬「福星」

新北市政府新聞局於今天在板橋秀泰影城舉辦紀錄片「八歲K9」特映會，紀錄片深入新北市警犬隊長達8年，完整記錄下第一主角警犬...

7月17日與中央合作城鎮韌性演習 蔣萬安：無腳本演習

台北市長蔣萬安下午參加遠見_共好20全聯公益挺台灣感恩茶會活動，媒體關心城鎮韌性演習目前進行進度，蔣萬安指出，這是第一次...

AI語音助攻119派遣 北市消防交流會見證30年科技傳承

台北市政府消防局今天舉辦「有聲有情30年　AI領航119」交流會，公開發表「119高效能勤務派遣系統—AI語音輔助平臺」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。