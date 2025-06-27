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被青鳥獵巫？五月天粉絲拍自強隧道疑被出征 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。報系資料照／記者蘇健忠攝影
台北市長蔣萬安。報系資料照／記者蘇健忠攝影

臉書親藍粉專「政客爽」今指出一宗疑似「獵巫」事件，疑有五月天粉絲在自強隧道拍照，遭青鳥要求刪除照片，甚至被拍下臉部照片在網路公審。對此，台北市長蔣萬安下午受訪時感嘆「我們所驕傲的人情味為什麼走味了？」也已要求警局依法究責。

蔣萬安下午參加「遠見_共好20全聯益挺台灣感恩茶會活動」媒體關心網絡上疑似有五月天粉絲去拍攝自強隧道被出征，蔣萬安被問到此事時表示，想不管是有一位在校園被稱為雜質的孩子，或者是這位被獵巫的五月天粉絲「我們都感到非常的心疼」。

蔣萬安說，「過去我們所驕傲的人情味為什麼走味了？」也就是不能為了政治而犧牲掉人性。所以他也看到相關的新聞報導，好像這位五月天的粉絲還被要求要刪除照片，所以如果警察局之後有接到任何的報案，他也會要求警察局來依法來追究相關的責任。

台北市長蔣萬安下午參加「遠見_共好20全聯益挺台灣感恩茶會活動」。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安下午參加「遠見_共好20全聯益挺台灣感恩茶會活動」。圖／北市府提供

青鳥 蔣萬安 粉絲 五月天

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