AI語音助攻119派遣 北市消防交流會見證30年科技傳承

台北市政府消防局今天舉辦「有聲有情30年 AI領航119」交流會，公開發表「119高效能勤務派遣系統—AI語音輔助平臺」雛型，展示從人工聽寫到AI智慧派遣的進化歷程。活動邀請退休幹部、資深媒體人與現役同仁共同參與，見證北市消防科技三十年的傳承與創新。

台北市消防局長莫懷祖表示，119的由來，他最早的理解源於老前輩禹益友口中的「一個一個救」，雖語音模糊，但那份對救災熱情與為民服務的精神，至今難忘。他也提到，台北市第一輛救護車是向美軍以象徵性一元購入，這些故事代表著北市消防從無到有的奮鬥史。面對災害多元化與報案量成長，消防局持續導入科技強化應變力。今年交流會以「傳承與創新」為主軸，讓歷任幹部「回娘家」分享經驗、見證新技術上線，具體展現世代交替與數位轉型的成果。

此次發表的AI語音輔助平臺，能即時分析報案電話與無線電內容，擷取「黑煙」、「受困」、「無呼吸」等關鍵詞，協助判斷案件性質與嚴重程度。當災害發生或通報量暴增時，系統將自動排序案件處理順序，提升派遣效率與準確度。活動也展示「消防智慧車隊」應用，藉由物聯網技術，串聯車輛鏡頭、感測器與定位系統，即時回傳現場影像與車體資訊，強化指揮中心對災情的掌握與資源調度能力，進一步提升作戰效率與安全韌性。

會場另設有「119派遣系統時光隧道展區」，透過老照片與歷代無線設備，重現三十年來的派遣演進歷程，喚起在場人員的記憶與榮耀。北市消防局強調，將持續投入AI與物聯網技術，打造具備前瞻力的智慧救災體系，邁向更高效、更安全的未來三十年。