快訊

孫安佐將獲孫鵬遺產 親口認了1條件「直接過戶」

蕭美琴險遭攻擊？捷克稱「陸方策畫破壞行動」 陸外交部強硬回應

網路誘騙女高中生尋短：日本殘酷兇手死刑執行

紓解壅塞狀況 堤頂大道往國1北向匝道新動線將開通

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
圖／取自台北市政府
圖／取自台北市政府

長久以來，由堤頂大道1段銜接國道1號堤頂交流道往北方向的行車動線，必須先通過國道1號下方，接著繞行陽光抽水站，再右轉經舊宗路2段進入堤頂交流道的北上匝道，該路線有多股車流交織，時常造成壅塞。臺北市副市長李四川表示，為提升內湖科技園區整體交通改善率，針對堤頂大道銜接國道1號北上線的壅塞情形，市府工務局新建工程處於內湖運動公園範圍新開設匝道，提前匯入舊宗路2段進入國道北上線匝道口，縮短了行車路徑，將可縮短既有通行路線，紓解壅塞之情形。

新工處表示，本改善工程目前已施作完成，工程團隊用心規劃每項設施，以低衝擊生態工法進行擋土工程，設置大量駁坎石並種植灌木，充分利用雨水進行澆灌，目標打造為會呼吸的綠色道路；施工更是傾注全力，在短短6個月中開闢這段將近250公尺的通道。目前已進入最後的檢查階段，預計於7月初通車，期盼未來由內湖科技園區周邊銜接國道北上向的市民朋友能有更舒心的行車體驗。

聚傳媒

國道

延伸閱讀

台東市湧泉運動公園鑿井有成 暑假再多清涼處

9億改建基隆田徑場一波三折 明年8月可啟用建標準跑道

桃園新屋、觀音重要道路尖峰時段必塞 分三階段拓寬

國道1號驚見活豬跳車！疑跌斷腿橫躺內線車道 釀車輛回堵1公里

相關新聞

被青鳥獵巫？五月天粉絲拍自強隧道疑被出征 蔣萬安說話了

臉書親藍粉專「政客爽」今指出一宗疑似「獵巫」事件，疑有五月天粉絲在自強隧道拍照，遭青鳥要求刪除照片，甚至被拍下臉部照片在...

施工後滲水下陷！板橋新埔民生地下道工程傳狀況 捷運局回應

板橋新埔民生地下道今上午施工後開始滲水下陷，議員山田摩衣要求市府應儘速說明現場地質監控狀況，並積極搶險避免建築傷害擴大，...

普發現金行不行？新北財政局：中央有累計8千多億賸餘

新北市財政局長陳榮貴今赴新北市議會專案報告新北市府近年財政收支情況。新北市民進黨議員指出，新北市連年超收，都還要拿去還債...

「八歲K9」紀錄片上映 解密超人氣警犬「福星」

新北市政府新聞局於今天在板橋秀泰影城舉辦紀錄片「八歲K9」特映會，紀錄片深入新北市警犬隊長達8年，完整記錄下第一主角警犬...

7月17日與中央合作城鎮韌性演習 蔣萬安：無腳本演習

台北市長蔣萬安下午參加遠見_共好20全聯公益挺台灣感恩茶會活動，媒體關心城鎮韌性演習目前進行進度，蔣萬安指出，這是第一次...

AI語音助攻119派遣 北市消防交流會見證30年科技傳承

台北市政府消防局今天舉辦「有聲有情30年　AI領航119」交流會，公開發表「119高效能勤務派遣系統—AI語音輔助平臺」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。