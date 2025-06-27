紓解壅塞狀況 堤頂大道往國1北向匝道新動線將開通
長久以來，由堤頂大道1段銜接國道1號堤頂交流道往北方向的行車動線，必須先通過國道1號下方，接著繞行陽光抽水站，再右轉經舊宗路2段進入堤頂交流道的北上匝道，該路線有多股車流交織，時常造成壅塞。臺北市副市長李四川表示，為提升內湖科技園區整體交通改善率，針對堤頂大道銜接國道1號北上線的壅塞情形，市府工務局新建工程處於內湖運動公園範圍新開設匝道，提前匯入舊宗路2段進入國道北上線匝道口，縮短了行車路徑，將可縮短既有通行路線，紓解壅塞之情形。
新工處表示，本改善工程目前已施作完成，工程團隊用心規劃每項設施，以低衝擊生態工法進行擋土工程，設置大量駁坎石並種植灌木，充分利用雨水進行澆灌，目標打造為會呼吸的綠色道路；施工更是傾注全力，在短短6個月中開闢這段將近250公尺的通道。目前已進入最後的檢查階段，預計於7月初通車，期盼未來由內湖科技園區周邊銜接國道北上向的市民朋友能有更舒心的行車體驗。
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