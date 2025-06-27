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告別危樓陰影！板橋海砂屋都更審議通過 核定後拆除重建

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北板橋全家福都更後示意圖。圖／新北市城鄉局提供
新北板橋全家福都更後示意圖。圖／新北市城鄉局提供

新北板橋全家福海砂屋都更案今審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住於危樓的陰影，邁向安全、安心的嶄新家園。

板橋全家福公寓位於板橋區英士路以南、雨農路18巷以東、陽明街以西及雨農路以北，面積約1275平方公尺，現況為5層樓鋼筋混凝土建築，共計45戶，該建物於1987年完工，但4年後就出現天花板剝落、鋼筋裸露等情形，2014年經工務局鑑定為海砂屋，歷經數年的整合與範圍調整，在2021年5月申請事業計畫及權利變換計畫報核，今年6月通過都更大會，未來新建2棟地上15層、地下5層，共139戶住商混合大樓，預計於2028年底完工。

議員戴瑋姍表示，本案審議通過予以肯定，讓市民能有安全居所。市府更應持續簡化都更程序、增加審議量能，因目前排隊等待通過的案件仍有千件，必須從制度上做根本改變，才能跟上都市老化速度，避免未來天災引起的更大危機。

議員劉美芳呼籲市府在推動都更的同時，應將淨零碳排與永續建材納入政策核心。現在許多建築都往低碳與節能設計發展，但永續建材價格較高，對自費或中小型社區是一大負擔，市府應儘早思考是否設計補助機制，協助社區在重建時導入永續材料，真正達成節能減碳與環境友善。

新北市都更處長康佑寧表示，市府提供一般都更、危老都更、簡易都更、防災都更等多元重建途徑，至今年6月20日已累積申請2032案，累計核准1321案，侯市長任內核准量是過去20年的7.8倍，未來將持續推動本市危險老舊建築都更重建。

新北板橋全家福海砂屋現況。圖／新北市城鄉局提供
新北板橋全家福海砂屋現況。圖／新北市城鄉局提供

都更 永續

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