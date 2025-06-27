睽違5年再獲佳績 三芝茶農粟益民拿下新北美人茶特等獎

石碇區農會昨日辦理新北市美人茶比賽，三芝區茶農粟益民充分表現美人茶甜美濃郁的風味，獲得本屆特等獎，評審指出，特等獎茶湯風味濃郁悠長，滋味純淨鮮爽，又有龍眼花香及蜂蜜甜香，充分展示美人茶豐富的韻味。

美人茶屬於台灣的部分發酵特色茶類，盛產於6月芒種至7月大暑期間，茶農採收小綠葉蟬「著蜒」叮咬過的一心二葉嫩芽，經過重度萎凋及攪拌的程序，並在炒菁後透過特殊的悶置回潤，使茶葉回軟並促進氧化發酵，才能進行後續揉捻與乾燥。

成茶外觀紅褐相間又帶有茶芽白毫，茶湯呈現橙金紅色且滋味圓潤，具有熟果韻味與蜜糖甜香。本屆評鑑計有166點參賽，依品質風味分為特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎共5等次，賽事最後由粟益民拿下特等獎。

賽事評審茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩表示，今年夏季降雨日數適中，十分適合小綠葉蟬著蜒，經過茶農的細心採摘，比賽茶芽葉肥厚且品質極佳，其中特等獎茶湯風味濃郁悠長，滋味純淨鮮爽，帶有鮮明的蜂蜜甜香，同時融合香蕉、熟梅和龍眼乾的果香以及清新的龍眼花香，充分展示美人茶豐富的韻味。

粟益民睽違5年，第2度獲得美人茶特等獎，他在三芝區管理16公頃的茶園，每年製茶約3千台斤，本屆報名3點並榮獲特等的同時，還一併囊括2點頭等，成為評鑑的矚目焦點。

粟益民分享，自家茶園以不施藥的野放管理為主，5至10月都會有小綠葉蟬蹤影，可以依照著蜒程度輕重，製作蜜香紅茶與美人茶；採茶人手為三芝區的二度就業婦女及新住民婦女，以人工採摘著蜒明顯的一心二葉嫩芽，9斤成茶便需要7人組耗費3天採摘，接著在三芝多雲的午後日光萎凋約30分鐘，並配合跨夜長時間的室內靜置走水及浪菁攪拌，全程確保茶葉氧化發酵充足，才能發揮出美人茶著蜒後的蜜香與發酵後的熟果香氣。