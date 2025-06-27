「里鄰長壓力不比市長小」 蔣萬安宣布提高3項里鄰待遇

台北市長蔣萬安上午出席台北市民政團隊聯合頒獎典禮，表揚資深、績優里鄰長、工作人員、志工，蔣萬安說「里鄰長承受的壓力不會比市長小」，也一口氣宣布並承諾提高三大待遇，分別是里鄰建設經費、睦鄰互助費用以及鄰長的工作協調費。

蔣萬安致詞時指出，里鄰長是市府團隊最重要、最接地氣、最關鍵的角色，今天特別表揚許多資深的里鄰長，也謝謝所有的親友背後默默的支持，因為很多里長「一人當選、全家服務」真得是不容易，要協助他們，最實際的是里鄰長相關的權益能夠獲得保障，提高待遇。

蔣萬安說，過去北市有做了調整，包括鄰長的自強活動，從1200元調高到3800元；鄰長的保險費，意外保險費從600元，翻倍提高到1200元，基層人員出國的費用，也從2萬7千提高3萬5千元。

蔣萬安也當場宣布，大家反應很久的里鄰建設經費，包括睦鄰互助活動的費用，決定將里鄰建設經費增加5萬元到35萬，這是對於里長辛苦付出最起碼的照顧；第二，睦鄰互助費用的補助，增加2萬元，從6萬提高到8萬元。

蔣萬安說，另外各位鄰長的交通補助費，未來要調整為工作協調費，從現在的2萬4千元提高到3萬，增加6千元。其實里鄰長的付出，為市民朋友的事情，大大小小，各式各樣「里鄰長承受的壓力不會比市長小」。

蔣萬安表示，要藉由這樣的方式，讓里鄰長可以無後顧之憂，能把角色扮演好，能夠在各自的崗位協助各項民政工作的推動，市府團隊會持續當大家的後盾、堅強的靠山「我們就是一家人，我們都是台北隊」。