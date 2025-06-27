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夏日踏青好去處 新北推秘境雙溪上林荷花田

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
雙溪上林荷花田已粉嫩盛開中，清新荷花與山林間美麗的自然景觀相映，是近年熱門的賞荷景點。圖／新北市景觀處提供
雙溪上林荷花田已粉嫩盛開中，清新荷花與山林間美麗的自然景觀相映，是近年熱門的賞荷景點。圖／新北市景觀處提供

炎炎夏日來臨，多處荷花繽紛綻放，其中新北最大荷花田「雙溪上林荷花田」粉嫩盛開中，代表著清新高潔的荷花，與山林間美麗的自然景觀相映，山明水秀的景緻每年都吸引許多民眾前來觀賞，是近年熱門的賞荷景點。

上林里荷花田位於台2丙線16.3公里處，荷花田面積廣達7公頃，種植荷花、香水蓮及睡蓮等品種，一眼望去十分遼闊壯觀，好山好水的鄉村美景，更是讓人遠離塵囂的好地方。每當夏日荷花盛開時，朵朵清新脫俗的粉嫩荷花與池上翠綠荷葉相映襯，穿梭於荷花田埂間，可以不同的角度欣賞荷花之美，也可以拍出不同景緻的夏日限定美照，非常值得一遊。

新北市景觀處表示，來到雙溪上林荷花園賞荷，推薦至附近雙溪老街探訪當地古厝建築及渡船頭遺址，並大啖在地美食；喜愛戶外活動的朋友，也可順遊至平溪區十分瀑布步道或望谷賞瀑步道，安排一場健行尋瀑布探險之旅，除了欣賞幽靜山谷恬靜的景色、享受清新的芬多精，還能一睹壯麗消暑的瀑布美景。

另外，雙溪區公所亦將於6月28日舉辦一系列荷花季活動，除了荷花田巡禮導覽、校園聯合音樂會演出，還有絹印零錢包等手作體驗活動，歡迎民眾一同來場夏日清涼的雙溪賞荷小旅行，詳情請至雙溪區公所網站查詢。

朵朵清新脫俗的粉嫩荷花與池上翠綠荷葉相映襯。圖／新北市景觀處提供
朵朵清新脫俗的粉嫩荷花與池上翠綠荷葉相映襯。圖／新北市景觀處提供
雙溪上林里荷花田除了種植荷花，還有香水蓮及睡蓮等品種。圖／新北市景觀處提供
雙溪上林里荷花田除了種植荷花，還有香水蓮及睡蓮等品種。圖／新北市景觀處提供
「雙溪區上林里荷花田」面積廣達7公頃，好山好水的鄉村美景是遠離塵囂的好地方。圖／新北市景觀處提供
「雙溪區上林里荷花田」面積廣達7公頃，好山好水的鄉村美景是遠離塵囂的好地方。圖／新北市景觀處提供

荷花 花田

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