新北河海音樂季明後兩天登場 漁人碼頭首發吹海風聽音樂

2025新北市河海音樂季第一站淡水漁人舞台於明後兩天登場，新北市府以「音樂、自然、城市」為核心打造結合音樂、文化、市集與觀光的夏日盛會，和樂迷一同吹著海風享受美食及聽覺。

淡水漁人舞台邀請12組音樂團體及創作新秀，將於經典大型鰆魚地標下展現原創音樂魅力，和樂迷們一同釋放盛夏搖滾能量，活動第一日演出將邀請許多樂隊演出。第二日則由新生代客家獨立創作歌手、二次金曲獎最佳客語專輯得主等接力登場。

除音樂演出，現場也特別規劃美食饗宴區，多台風格獨具的餐車進駐，包含泰式風味調飲、南義薄餅披薩車、手工漢堡，以及充滿墨西哥風情的塔可餅等多元美食選擇，讓民眾在音樂陪伴下享受美味時光，以達到聽覺、味覺、視覺的三重饗宴。