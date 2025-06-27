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台北市大同區救護車急接病患「找嘸路牌」 里長怒：裝設竟要等3個月

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市救護車。示意圖。台北市消防局提供
台北市救護車。示意圖。台北市消防局提供

北市大同區里長反映，年逾八旬里民因身體不適，家屬緊急撥打119求救，救護車卻找不到路牌，繞了好幾圈才到達定點，差一點延誤送醫時間，經多次向市府陳情重設，得到的回應是「至少要等3個月以上」。對此，北市交通局指出，將請廠商優先施作。

大同區隆和里長沈春華表示，重慶北路3段9巷口原有的路牌，因為都更案拆除，大樓蓋好後卻遲遲不見市府安裝回去，導致救護車找不到路，延誤民眾緊急送醫時間。

她說，今年4月在里長Line群組通報此事，也多次透過里幹事與市府單位溝通，結果得到的答案是「新製大概需要3個月，案件已錄案辧理」後來她直接提案到由區長主持的「市容會報」仍然沒有得到確定的答案，甚至能要等到8月底「再看看」。

沈春華指出，她能體諒市府工務單位案件量多，但里內的這名年逾八旬的老翁經常會叫救護車送醫，這種特殊情況已多次向工務單位反應，卻始終沒有確定的答案，「至少3個月」？市府如此麻木不仁，令人難以接受，市府主管單位應苦民所苦，她才急著為體弱多病的老翁請命。

對此，交工處設施科長許銓倫表示，該案是里長前利用線上通報系統申請增設路名牌，目前已錄案辦理，原預計於8月上旬前完成，但考量當地有緊急需求，已請廠商優先處理，預計於7月中旬前完成。

北市大同區里長反映，里民身體不適打119 ，救護車卻找不到路牌，重設需要3個月。圖／里長沈春華提供
北市大同區里長反映，里民身體不適打119 ，救護車卻找不到路牌，重設需要3個月。圖／里長沈春華提供

救護車 北市

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