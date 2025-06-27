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新莊輔大捷運站全智慧化機車停車場 7月1日啟用

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新莊區輔大站3號出口停車場7月1日啟用。圖／新北市交通局提供
新莊區輔大站3號出口停車場7月1日啟用。圖／新北市交通局提供

新莊捷運輔大站周邊停車需求高，新北市交通局利用捷運站3號出口旁空地闢建公有機車停車場，將在7月1日啟用，全區規畫200格機車位，引進智慧化停管設備，採用車牌辨識系統免取票，也有多元繳費系統與電子支付供民眾選擇。

交通局停車管理科長吳清哲指出，輔大捷運站周邊鄰近輔仁大學，人潮與車流都非常多，機車停車需求也相對增加。為了讓民眾停車更方便，市府將捷運站旁的空地闢建為公有機車停車場，提供轉乘族與在地居民更安全、便利的停車空間。

吳清哲說，輔大捷運站機車停車場共規畫200格機車位，引進智慧化停管設備，採用車牌辨識系統免取票超方便，場內並設置遠端監視設備，提升安全性，並有多元繳費系統及悠遊卡感應設備支援電子支付。

交通局指出，輔大捷運站機車停車場臨停每次收費20元，若有長期使用需求，月票登記及抽籤作業辦法預計7月公告在交通局網站。

捷運 停車場

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