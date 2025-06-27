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北北基桃7月重啟「麥噪」暑期稽查
噪音是新北市陳情之首，環保局分析近3年取締案件中，有5成違規者年齡都在22歲以下，被列為防制重點。北北基桃7至9月將再啟動「麥噪」暑期聯合稽查，在主要道路及噪音車陳情熱區夜間攔查，結合科技執法等，守護民眾安寧。
新北市環保局指出，「基北北桃環保交流合作平台」2023年推動「麥噪」專案以來，兩年暑假期間，合計取締569件改裝噪音車輛，並依法告發並限期改善。
新北市今年除增設200處噪音科技執法設備，也與警察局、監理機關共同執行靖音專案，去年至今辦理332場夜間攔查，裁處違規車輛達4603件。
環保局指出，分析2021至2024年區噪音車違規者年齡有5成為22歲以下，其中剛滿18歲到22歲占37%；且所乘機車車齡為10年以下逾7成，5年以下約占3成5都被列為重點防制族群。
環保局除加強稽查外，也進入校園教育扎根，去年與轄內4所大專院校合作，要求學生完成機車年度排氣定檢方能申請校園停車證，去年促使約1900輛機車完成定檢，今年再納入4所高中職學校宣導。
環保局提醒，今年1月修訂道路交通安全規則，將機車排氣管納入登記變更事項，若改裝排氣管不符合噪音規範將不予認證登記，違規者可處900至1800元罰鍰，期從源頭杜絕噪音汙染。
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